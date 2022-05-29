Championship play-off finalinde Huddersfield'ı yenen Nottingham Forest 23 yıllık Premier Lig hasretine son verdi

Steve Cooper'ın ekibi Kuzey Londra'daki heyecan dolu finali kazanarak yıllardır süren bekleyişi noktaladı.

90'lı yıllardan bu yana İngiliz futbolunun zirvesine uzak kalan Nottingham Forest, Wembley'deki dramatik Championship play-off finalinde Huddersfield Town'ı devirerek gelecek sezon Premier Lig'de yer almaya hak kazandı.

Kuzey Londra'da ateşli tribünler önünde oynanan maç kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. Huddersfield'ın Chelsea'den kiraladığı savunmacı Levi Colwill'in kendi kalesine attığı golle kazanan Forest, 23 yıllık özlemi dindirdi.

İkinci yarıda iki pozisyonda penaltı bekleyen Huddersfieldlı oyuncular hakemden istedikleri düdüğü bulamadı. Forest, kaleci Brice Samba'nın son dakikalarda yaşadığı sakatlığa rağmen galibiyete tutunmayı başardı.

İZLE| Forest, Premier Lig'e yükselmeyi böyle kutladı

The absolute SCENES at Wembley as Nottingham Forest book their spot back in the Premier League 🍿 pic.twitter.com/FJqSA8eeqN — DAZN Canada (@DAZN_CA) May 29, 2022

Forest için kötü başlayan sezon rüya gibi bitti

Chris Hughton yönetiminde sezonun ilk yedi maçından sadece bir puan çıkarabilen Forest için Premier Lig uzak bir hayal gibi gözüküyordu.

Fakat Cooper'ın takımın başına geçmesiyle çıkışa geçen Forest kalan 39 maçta sadece altı mağlubiyet alarak ligi dördüncü sırada tamamladı.

Bir zamanlar İngiltere'de zirvenin değişilmez takımlarından olan ve tarihinde iki Avrupa şampiyonluğu bulunan Forest, normal sezondaki formunu play-off'a da taşıdı ve Premier Lig biletini aldı.

Huddersfield'a ikinci darbe

Huddersfield'ın futbol takımı Premier Lig için mücadele verirken, aynı gün şehrin rugby takımı da şampiyonluk için Tottenham Hotspur Stadyumu'nda ter döktü. Fakat iki ekip de sahadan eli boş ayrıldı.

James Garner'ın ortasında Colwill'in kendi kalesine yaptığı talihsiz vuruşla geriye düşen Huddersfield maç boyunca hakem kararlarından bir hayli şikayetçiydi.

Jack Colback'in Harry Toffolo'ya müdahalesinin ardından yapılan VAR incelemesi sonucunda pozisyonda penaltı olmadığına hükmedildi. Max Lowe ile Lewis O'Brien arasındaki ikili mücadeleden de Huddersfield'ın beklediği penaltı kararı çıkmadı.

Kaleci Samba'nın 90. dakikada yaşadığı sakatlığın ardından sahayı çok geç terketmesi de saniyelerle yarışan Huddersfield cephesinin itirazlarına yol açtı.

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