Manchester City, Premier League'den düşme tehdidiyle karşı karşıya kalmayı sürdürüyor. Dietmar Hamann, Finansal Fair Play (FFP) kapsamında en ağır cezaların verilmesi hâlinde Championship takımlarının Manchester City'yi neden “istemediğini” GOAL'e anlattı. Uzun süredir devam eden bu süreçte nihai kararın açıklanması da yakın.

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Suçlu bulunmasının ardından karara itiraz edildi

Mali düzenlemeleri 114 kez ihlal etmekten suçlu bulunan City, akıbetini öğrenmeyi bekliyor. Kulüp, süreç boyunca masum olduğunu savundu ve başka itiraz yollarına da başvurabilir.

Ancak herkes, gündemi meşgul eden bu spor gündeminin şu ya da bu şekilde sonuçlanmasını istiyor. Son iki yılda ağır para cezalarından transfer yasağına ve en üst ligden ihraca kadar çeşitli yaptırımlar gündeme geldi.

Başarılarla dolu bir dönem

City'ye, puan silme cezaları nedeniyle lig tablosunda gerileyip Premier League'den düşebileceği sık sık söylendi. 2026-27 sezonunda son üç sıradan kurtulma şansı kalmayabilir.

Böyle bir durumda Manchester City, 2001-02 sezonundan bu yana ilk kez EFL liglerinde mücadele edecek. Kulüp o günden bu yana uzun bir yol katetti. Şeyh Mansour'un kulübün sahibi olması , Etihad'da başarılarla dolu bir dönemin başlamasına yardımcı oldu.

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Bu süreçte sekiz Premier League şampiyonluğu kazanıldı ; yerel kupalar ve Şampiyonlar Ligi'nde de zaferler elde edildi. Pep Guardiola ise Manchester'daki unutulmaz 10 yıllık döneminde 20 kupa kazandı.

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City gelecek sezon Championship'te mi olacak?

Yakın gelecekte ciddi bir gerileme yaşanabilir . Lottoland Live Casino iş birliği kapsamında konuşan eski City orta saha oyuncusu Hamann, takımın gelecek sezon ikinci ligde yer alıp almayacağı sorulduğunda GOAL'e şunları söyledi: “Herkesin bir fikri var ve insanlar bir şeyler biliyormuş gibi davranıyor.

“Geçen gün biri bana suçlamalardan ceza almadan kurtulabileceklerini söyledi. Bir başkası 70 puan silme cezası alacaklarını söylüyor. Bir diğeri ise yaptırımların gelecek sezon uygulanacağını söyledi. Bence önümüzdeki birkaç hafta içinde sonucu açıklanacak itiraz başarısız olursa diğer kulüplere mali tazminat ödenmesi ve buna ek olarak ağır bir puan silme cezası verilmesi gerekiyor.

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“Ama Championship kulüpleri, üst lige yükselen yalnızca üç takım için ayrılan yerlerden birini alacakları için City'yi orada istemediklerini zaten belirtti. Bu yüzden vermek istemeyeceğim bir karar. Ama mali tazminat ve ağır bir puan silme cezası dışında bir karar çıkarsa şaşırırım.”

FFP sürecinde olası yaptırımlar

Bir başka eski City oyuncusu, eski savunmacı Danny Mills, yakın zamanda GOAL'e olası yaptırımları ve bunların ne kadar ağır olabileceğini değerlendirirken şunları söyledi: “Hafif bir cezayla geçiştirilirse bu tam bir saçmalık olur.

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“Everton bir veya iki suçlamadan ceza aldı. [Nottingham] Forest da öyle. Altı puan, dört puan; birkaç suçlama vardı ve bu konuda açıktılar. Dürüst davrandılar. Tamam, Forest belki o kadar değil ama Everton çok açıktı.

“Everton, stadyum meselesi yüzünden talihsizlik yaşadı. Çünkü kulübün sahibine yaptırım uygulandı ve kulübe sağlanan para çekildi; ardından altı puanlık ceza aldılar. Dolayısıyla bunu değiştirmeniz gerekiyor.

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“Yedi büyük ihlale bakıyoruz, değil mi? 114 ihlal olduğunu biliyorum ama finansal dopingin çok büyük boyutlara ulaştığı açıkça yedi veya sekiz sezon var. En büyük sorun da bu.

“Bence o yedi, sekiz sezona bakıp ‘asıl ciddi şekilde cezalandırılmaları gereken şey bu’ demek gerekecek. Bir de yardımcı olmamaları ve süreci olabildiğince uzatmaları var. Bunun için de ek bir ceza verebilirsiniz.

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“Adalet sistemi böyle işler. Hız cezası alırsınız, hatanızı kabul edersiniz ve ehliyetinize üç ceza puanı işlenir. Mahkemeye gidip itiraz eder, kaybederseniz altı ceza puanı alırsınız. Çok karmaşık olmamalı, değil mi? Bana göre yedi sezon için ceza verilmesi yerinde olur.”

Şimdilik hedef Premier League'de puan toplamak

Artık İtalyan teknik direktör Enzo Maresca yönetiminde çalışan City, 10 maçta topladığı 21 puanla Premier League tablosunda şu anda üçüncü sırada. Ancak en üst ligde üst üste üç yenilgi aldı.

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Manchester City, cumartesi günü Fulham'ı ağırlayarak lig mücadelesine dönecek. Takımın gelecek sezon hangi ligde mücadele edeceği ve büyük harcamalarla kurulan kadrosunda kimlerin yer alacağı ise tartışılmaya devam ediyor.