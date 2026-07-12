Chaka sert bir mesaj verdi: “Eğer 11’e 11 oynasaydık, Arjantin karşısında tarih yazılacaktı!”

İsviçre milli takım kaptanı Granit Xhaka, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde İsviçre'nin 1-3 mağlup olduğu Arjantin karşılaşmasında, Breel Embolo'nun gördüğü kırmızı kartın maçın dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Maçın 69. dakikasında heyecan verici bir an yaşandı: Hakem, Embolo ile temas eden Arjantinli Leandro Paredes’e ilk olarak sarı kart gösterdi, ancak daha sonra video yardım sistemi devreye girerek pozisyonun tekrar incelenmesini talep etti.

Görüntüleri inceledikten sonra hakem, Paredes’e verilen uyarıyı iptal etti ve rol yapma gerekçesiyle Imbulo’ya sarı kart göstermeye karar verdi. Bu, ilk yarıda aldığı ilk uyarıdan sonra İsviçreli forvetin ikinci sarı kartı oldu ve skor 1-1 berabereyken 72. dakikada oyundan atıldı.

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Chaka, basına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kırmızı kartın maçımızın gidişatını tamamen değiştirdiğini ve başından beri uyguladığımız, son derece olumlu olan oyun planımızı bozduğunu düşünüyorum.”

Şöyle devam etti: "Hakemin tek bir kararı yüzünden maçı kaybetmek çok acı verici, ama sonuçta bu onun kararıydı."

İsviçre kaptanı şöyle devam etti: "Maçın bitiminden sonra bunu kabullenmek zor, çünkü soyunma odası tamamen sessizdi ve ben hayal kırıklığı yaşıyorum."

Şöyle devam etti: “Ancak Arjantin gibi bir milli takımla oynanan bir maçın ardından hayal kırıklığı hissetmek, bu takımın ne kadar büyük bir zihniyete sahip olduğunu gösteriyor.”

Konuşmasına şöyle devam etti: “Kurallar kuraldır ve bunları değiştiremeyiz, ancak kişisel görüşüme göre bu karar maçın keyfini kaçırıyor.”

Şöyle ekledi: “Oyuncunun neyi farklı yapabileceğini bilmiyorum, ama lütfen oyunun keyfini kaçırmayın.”

Chaka, açıklamalarını şöyle tamamladı: “Maçta çok iyiydik bence. Dediğim gibi, 11’e 11 bir karşılaşma olsaydı onlara ayak uydurabilirdik, ancak bu mağlubiyetin ardından şu anda uygun kelimeleri bulmak gerçekten zor.”

Bu galibiyetle Arjantin milli takımı 2026 Dünya Kupası yarı finaline yükselirken, İsviçre ise heyecan dolu ve hakem kararlarının tartışıldığı bir maçın ardından turnuvaya veda etti.