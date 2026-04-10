Cezayirli yetkili: Infantino'nun Teboun'u ziyaret etmesinin nedeni budur... Ve ona CAF içindeki komplolar konusunda uyarıda bulundu

Afrika kıtasının spor ve diplomasi sahnesinde, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino’nun Cezayir’e yaptığı son ziyaretle dikkat çeken bir gelişme yaşandı; Bu ziyaret, artık sadece geçici bir spor protokolü olmaktan çıkıp, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) içindeki dengelerin geleceği hakkında derinlemesine istişareler için bir platform haline geldi.

Başkanın vizyonu

Büyük bir siyasi ağırlığı yansıtan açıklamalarda, Afrika Olimpiyat Komiteleri Birliği Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi Mustafa Berraf, Infantino'nun Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune ile görüşmesinin, kıtadaki futbol sisteminin istikrarı konusunda Cezayir liderliğinin vizyonunu ve önerilerini dinleme ihtiyacından kaynaklandığını açıkladı.

Biraf, bu adımın Cumhurbaşkanı Teboun'un spora yumuşak güç ve kıtasal istikrar aracı olarak verdiği özel ilgiyi yansıttığını vurguladı.

Sporun istikrarını tehdit eden "manevralar"a karşı uyarılar

Toplantı, uyarıcı bir tondan da yoksun değildi; Pirav, FIFA başkanını "CAF" kulislerinde dönen ve kendisinin "komplo ve manevralar" olarak nitelendirdiği olaylar hakkında bilgilendirdiğini belirtti.

Olimpik yetkilisi, bu çekişmeleri son zamanlarda alınan tartışmalı hukuki kararlarla ilişkilendirdi; bunların başında 2025 Afrika Uluslar Kupası finali krizi ve Fas ile Senegal maçıyla ilgili Temyiz Komitesi'nin kararının yansımaları geliyor.

Ayrıca, spor ruhunu hiçe sayan dar görüşlü gündemlere hizmet eden yönlendirmelerden futbol kurumlarının korunması gerektiğini de vurguladı.

Afrika sporunun geleceğine bakış

Bu hamleler, Afrika sporunun kritik bir dönemeçte olduğu bir zamanda geliyor; gözlemciler, dünya futbol piramidinin tepesindeki Infantino'nun kıtadaki dengeli siyasi liderlerle istişareye başvurmasının, "CAF" içinde yapısal reformların uygulanmasını sağlamak için siyasi bir koruma sağlamayı amaçladığını ve kıtasal federasyonun teknik ve hukuki kararlarında su yüzüne çıkmaya başlayan bölgesel çatışmaları sınırlamayı amaçladığını düşünüyor.