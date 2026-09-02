Suudi Ittihad takımının yeni sezondaki kadrosunda göze çarpan boşlukları doldurmak üzere iki yeni yıldız, aday listesine girdi.

Suudi gazeteci Macid Hud, Ittihad kulübünün anlaşmak üzere aday listesine iki yeni oyuncu eklediğini söyledi: Hollanda ekibi Feyenoord'un kanat oyuncusu Cezayirli Anis Hacı Musa ve Liverpool'un eski orta saha oyuncusu Hollandalı Georginio Wijnaldum.

Ittihad, Cezayirli kanat oyuncusunu, mevcut yaz transfer döneminde Alman ekibi Bayer Leverkusen'e transfer olan diğer kanat oyuncusu Fransız Moussa Diaby'nin ideal alternatifi olarak görüyor.

Anis Hacı Musa'nın adı, mevcut yaz transfer döneminde birçok kulübe transfer olma ihtimaliyle anıldı; ancak basın haberleri, Hollanda kulübünün oyuncudan vazgeçme fikrini reddettiğini teyit ediyor.

Öte yandan Wijnaldum, geçen sezonun sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından Suudi Ittifaq kulübü tarafından hizmetlerinden vazgeçilmesinin ardından, mevcut yaz transfer döneminde hâlâ transfer olacağı yeni bir takım arıyor.

Ittihad'ın adı orta sahaya birçok oyuncuyla transfer görüşmesi kapsamında anıldı; bunların sonuncusu Benfica'nın orta saha oyuncusu Kolombiyalı Richard Ríos'un yanı sıra Mısırlı İmam Aşur ile Mervan Atiyye ve Faslı İzzeddin Ounahi ile Sofyan Amrabat oldu.

Wijnaldum, 2023 ve 2026 yılları arasında Ittifaq kulübünde 3 yıl geçirdiği Suudi ligini tanıması nedeniyle ideal bir seçenek olmaya devam ediyor; ancak kariyerinin en önemli bölümü 2016 ve 2021 yılları arasında Liverpool kulübünde geçti.

Ittihad, Feiha'dan Rakan Kaabi ve İspanyol ekibi Almería'dan Senegalli Dion Lopy ile zaten anlaşmasına rağmen yeni bir orta saha oyuncusu transfer etmenin peşinde.

Bu, "Kaplanlar"ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho'dan geçen sezonun sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından vazgeçmesinin ve ayrıca Malili Mamadou Doumbia ile Suudi Hamed el-Gamdi'nin yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından geldi.