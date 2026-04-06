Cezayirli sporcu Kahire'nin gökyüzünde parlıyor... Jimnastik Dünya Kupası'nda "Kaplanlar"a yeni bir altın madalya

Cezayirli jimnastikçi Kilia Nemour, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından gelen seçkin sporcuların katıldığı Kadınlar Artistik Jimnastik Dünya Kupası'nın dördüncü etabında denge aletinde altın madalya kazanarak, altın madalyalarla dolu kariyerine yeni bir başarı daha ekledi.

19 yaşındaki Cezayirli şampiyon, jüriyi etkileyen kusursuz bir performansla 14,266 puan toplayarak birinci oldu ve 13,166 puanla ikinci olan Çinli Kei Qin Ken ile 12,833 puanla üçüncü olan Kei Kiyuan'ı geride bıraktı.

Ayrıca okuyun: CAF Başkanı Senegal'e uçuyor... Dakar'da nasıl karşılanacak?



Bu zafer, aynı şampiyonada Kilia Namur'un 14,033 puan toplayarak asimetrik barlarda altın madalya kazanmasından sadece bir gün sonra geldi. Namur, Çinli Jiang Shuting (13,700 puan) ve Slovenyalı Rebar Lucija (13,100 puan) geride bırakarak birden fazla alette üstünlüğünü kanıtladı ve kadınlar artistik jimnastik yarışmalarındaki hakimiyetini sürdürdü.

Kahire etabı, Uluslararası Jimnastik Federasyonu (FIG) tarafından her alette serinin şampiyonlarını belirlemek üzere puan biriktirme sistemiyle düzenlenen 2026 Artistik Jimnastik Dünya Kupası'nın duraklarından biri. Turnuva, Almanya'da başlayıp Azerbaycan, Türkiye ve Mısır'dan geçerek Hırvatistan'da sona erecek beş uluslararası etabı içeriyor.

Ayrıca okuyun: Tartışma yeniden alevlendi... Senegal, Afrika şampiyonluğunun kaderini değiştirebilecek bir yasal adım atmaya hazırlanıyor



Kelia Namor, bir dizi olağanüstü sonucun ardından bu sezonun yarışmalarına büyük bir özgüvenle giriyor. Bakü (Azerbaycan) etabında toplam 15,233 puanla asimetrik bar dalında altın madalya ve denge aletinde gümüş madalya kazanmış, ayrıca Almanya'nın Cottbus etabında bir gümüş madalya daha elde etmişti.

Böylece, bu yılki Dünya Kupası serisindeki madalya sayısını sadece üç yarışmada üç altın ve iki gümüş madalyaya çıkardı, bu da seviyesinin istikrarını ve teknik performansındaki gelişmeyi yansıtıyor.

Bu yeni başarı, Kelia Nemour’un dünya jimnastik sahnesinde kazandığı üst düzey konumu teyit ediyor; O, bu sporun en öne çıkan yeni yüzlerinden biri haline geldi ve özellikle 2026 Artistik Jimnastik Dünya Kupası şampiyonlarını belirleyecek Hırvatistan'daki final etabı öncesinde, dünya serisi genel sıralamasında üst sıralarda yer almaya yaklaşmasıyla Cezayir ve Arap sporunun gurur kaynağı oldu.

Ayrıca okuyun: Video: "Tarih yazan kart"... Donaruma planını kaybetti, Bosnalı genç ülkesine Dünya Kupası biletini kazandırdı

