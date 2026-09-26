Cezayir Millî Takımı teknik heyeti, dün cuma günü oynanan ve millî takımın 3-1 kazandığı Zambiya karşılaşması sırasında sol bek ile teknik heyet arasında gerginlik yaşanan bir olayın ardından, Rayan Aït-Nouri'yi mevcut kamptan kadro dışı bırakma kararı aldı.

Manchester City oyuncusu Aït-Nouri, sert bir tartışmanın ardından teknik heyetin talimatlarına uymayı reddetmişti; oyuncu yedek olarak oyuna girmeye hazırlanırken, Cezayir ikinci golünü kaydettikten sonra oyuna dahil olma kararı değişmişti.

25 yaşındaki Nouri, sezon başından beri Manchester City ile sınırlı süre almasının etkisiyle maça yedek kulübesinde başlamıştı; nitekim takımıyla yalnızca iki maça çıkmıştı.

Cezayir'in ikinci golünün ardından oyuncu yedek kulübesine geri dönmüş, kendisinden yeniden ısınma hareketlerine başlaması istenmiş, ancak talimatlara uymamış; bu da teknik heyetle yaşanan durumun tırmanmasına yol açmıştı.

Aït-Nouri maçta forma giymezken, millî takım teknik direktörü İbrahim Hamdani kendisini kamptan kadro dışı bırakma ve kulübü Manchester City'ye geri gönderme kararı aldı.

Cezayir Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Millî takım teknik direktörü Sayın İbrahim Hamdani, bugün cumartesi günü, Rayan Aït-Nouri'yi millî takımın mevcut kampından çıkarma kararı aldı. Böylece Cezayirli millî oyuncu, kulübü Manchester City'ye katılacak."