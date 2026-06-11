Cezayirli Gebral, Dünya Kupası'ndaki serüvenine Fas'ın bulunduğu grupta başlıyor

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'nın başlamasından önce, Cezayirli hakem Mustapha Gharbal'ı turnuvanın üçüncü grubundaki maçlardan birini yönetmekle görevlendirdi.

Gharbal'ın, Pazar günü sabahın erken saatlerinde ABD'nin Boston kentindeki "Gillette Stadium" stadyumunda oynanacak grup aşamasının ilk turunda Haiti ile İskoçya arasındaki maçı yönetmesi planlanıyor. Bu maç, Fas ve Brezilya milli takımlarının da yer aldığı 3. grupta oynanacak.

Maç, aynı grupta Fas ile Brezilya milli takımlarının New York'taki "MetLife" stadyumunda oynayacağı merakla beklenen karşılaşmadan birkaç saat önce gerçekleşecek.

Cezayirli hakem, FIFA'nın bu maç için seçtiği hakem ekibi içinde yer alan vatandaşları Makran Kourari ve Abbas Akram Zerhouni'nin yardımını alacak.

40 yaşındaki Mustafa Gharbal, son yıllarda Afrika kıtasının en önde gelen hakemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Gharbal, Afrika Uluslar Kupası ve Afrika Şampiyonlar Ligi gibi Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) turnuvalarında birçok önemli maçı yönetmiştir.

Oran şehrinde doğan hakem, geniş bir uluslararası deneyime de sahip. Geçen yıl ABD'de düzenlenen Dünya Kulüpler Kupası'nda maçlar yönetti ve Konfederasyonlar Kupası'nda da görev aldı.

Gharbal, Afrika ve Uluslararası Futbol Federasyonları'nın büyük maçları yönetmesi konusunda kendisine duyduğu güvenin artmasıyla, uluslararası arenada Afrika'nın önde gelen hakemleri arasındaki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor.