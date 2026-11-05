Cezayirli teknik direktör İbrahim Hamdani, bugün perşembe günü, Afrika Uluslar Kupası 2027 elemeleri kapsamında 14 ve 17 Kasım'da oynanacak iki Togo maçı hazırlıkları için ülkesinin milli takım kadrosunu açıkladı.

Kadroda bazı önemli isimlerin yokluğu dikkat çekti. Bunların başında kaleci Luca Zidane -Fransa Milli Takımı teknik direktörü Zinedine Zidane'ın oğlu- ve Paris FC orta saha oyuncusu İlan Kebbal yer aldı.

Ayrıca oku

De Jong, Atletico Madrid mücadelesi öncesinde Flick'i zora soktu

Tarih boyunca: Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde son dakika canavarı

Hamdani, Zidane'ın yokluğuyla ilgili olarak Fransız "L'Équipe" gazetesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Tercihlerimi sportif bir kritere dayanarak yaptım, özellikle çok özel kabul edilen kalecilik pozisyonunda. Mümkün olduğunca fazla oyun süresine sahip üç kaleciye ihtiyacım vardı. Seçilen üç kaleci, önceki kamptan bu yana en çok forma giyen oyunculardır ve bu, tercihimin tek sebebidir."

Kadroda kalecilik pozisyonunda İttihad Cezayir kalecisi Usame Bin But, İsviçre ekibi Lozan'ın kalecisi Melvin Mastel ve Mevludiye Cezayir kalecisi Abdüllatif Ramazan yer aldı.

Ayrıca Manchester City oyuncusu Rayan Ait-Nouri, Houssem Aouar ve Paris FC oyuncusu Samir Chergui'nin yanı sıra Bağdad Bounedjah ile İsmail Bennacer de kadroda yer almadı.

Buna karşılık kadroda iki yeni isim ilk kez çağrıldı: CSKA Moskova oyuncusu Muhammed Azzi ile Deportivo Alaves oyuncusu Abdurrahman Rabbah. Rafik Belghali, Hicham Boudaoui, Yassine Titraoui ve Faris Kadjimis ise diğer isimlerin yanı sıra milli takıma geri döndü.

Tam kadro şu şekilde açıklandı:

Kalecilik: Usame Bin But (İttihad Cezayir), Melvin Mastel (İsviçre ekibi Lozan), Abdüllatif Ramazan (Mevludiye Cezayir).

Savunma hattı: Rafik Belghali (Torino), Eşref Abada (İttihad Cezayir), Zinedine Belaid (Et-Teavun), Rami Bensebaini (Borussia Dortmund), Muhammed Azzi (CSKA Moskova), Jaouen Hadjam (Brighton), Suheyb Nayır (Saint-Étienne), Ahmed Touba (Le Havre).

Orta saha: Himad Abdelli (Olympique Marsilya), Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui (Nice), Faris Chaibi (Eintracht Frankfurt), İbrahim Maza (Bayer Leverkusen), Abdurrahman Rabbah (Deportivo Alaves), Yassine Titraoui (Lens).

Hücum hattı: Muhammed Emin Amura (Nice), Munsif Bakrar (El-Ahly Mısır), Beşir Belumi (Hull City), Adel Boulbina (Ed-Diriye), Emin Chiakha (Rosenborg), Faris Kadjimis (Frosinone), Emin Gouiri (Olympique Marsilya), Enis Hadj Moussa (Feyenoord).

Cezayir, Zambiya'yı 3-1 yenmesi ve Burundi ile 2-2 berabere kalmasının ardından 4 puanla grubunun lideri konumunda bulunuyor ve iki Togo maçıyla konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.