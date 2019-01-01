Cezayir Teknik Direktörü Belmadi, Benzema'ya kapıları kapadı

2015 yılından beri Fransa Milli Takım formasını giyemeyen Karim Benzema'ya kapılar birer birer kapanıyor.

Milli Takım Teknik Direktörü Djamel Belmadi, gazetecilerin sorduğu Karim Benzema sorularına karşılık, takımdaki oyunculardan memnun olduğunu belirterek yıldız futbolcuya kapılarını kapadı.

Djamel Belmadi yaptığı açıklamada, "Baghdad Bounedjah, Islam Slimani, Andy Delort ve Hillal Soudani gibi futbolculara sahibim ve bu futbolculardan çok memnunum" ifadelerini kullandı.

Bir dönem forması giyen Mathieu Valbuena ile arasında geçen olaydan ötürü 2015'ten bu yana milli takım forması giyemeyen Karim Benzema, bir daha milli formayı giyemeyeceğini söyleyen Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet'e yanıt olarak "Eğer benim bittiğimi düşünüyorsan, o zaman bırak oynayabileceğim bir ülkenin formasını giyeyim ve neler olacağını görelim" ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz sezon formasıyla 30 gol atan Benzema, bu sezon çıktığı 15 resmi karşılaşmada 11 kez fileleri havalandırmayı başardı.

