Cezayir Futbol Federasyonu bugün cumartesi günü, İsviçreli Vladimir Petkovic'in yerine A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olarak İbrahim Hamdani'nin göreve getirildiğini açıkladı. Petkovic, Cezayir'in son Dünya Kupası müsabakalarında son 32 turunda İsviçre'ye 2-0 mağlup olarak elenmesinin ardından görevinden ayrılmıştı.

Hamdani'nin göreve getirilmesi, son dönemde 21 Yaş Altı Milli Takım ile elde ettiği başarıların ardından geldi; İtalya'da düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanmış ve bu, 51 yıldır Cezayir futbolunun kupa dolabında yer almayan bir başarı olmuştu. Bu turnuvada mağlubiyetsiz geçen yolculuk, Hamdani'nin değerini artırmaya katkı sağladı. Teknik ekipte kendisine iki eski milli futbolcu, Anter Yahya ve Musa Sayib yardımcı olacak.

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Caen, Strasbourg, Marsilya ve Glasgow Rangers'ın eski orta saha oyuncusu olan 48 yaşındaki teknik direktör, Fransız "L'Équipe" gazetesinin aktardığına göre, teknik direktörlük tecrübesini aşan zengin bir oyunculuk geçmişine sahip; zira teknik direktörlük kariyerine, bugün kendisini bekleyen ışıklardan uzak bir şekilde, Courbevoie ve ardından Marignane gibi Fransız kulüplerinde alt liglerde başladı. Ancak alt yaş kategorileriyle geçirdiği önceki tecrübeler, ayağını milli takım evinin içine atmasını sağladı; şimdi ise üst düzeyde kendini kanıtlaması, milli takımı çalıştırmanın getirdiği sportif ve taraftar baskısını sırtlanması gerekiyor.

Yeni teknik direktörün taktik fikirlerini uygulamak için fazla zamanı olmayacak; zira Cezayir Milli Takımı, bu ayın 25 Eylül'ünde konuğu Zambiya ile karşılaşacak, ardından 29 Eylül'de Burundi ile karşı karşıya gelecek. Bu maçlar, Kenya, Tanzanya ve Uganda'da düzenlenmesi planlanan 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin birinci ve ikinci hafta müsabakaları kapsamında oynanacak.