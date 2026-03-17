Cezayir Milli Futbol Takımı biletleri nasıl alınır: 2026 maç takvimi, yaklaşan maçlar, fiyatlar ve daha fazlası

Çöl Tilkileri, tarihi bir 2026 FIFA Dünya Kupası kampanyası için hazırlıklarını hızlandırarak bu Mart ayında Avrupa topraklarına geri dönüyor.

2025 Afrika Uluslar Kupası'nda gösterdiği güçlü performansın ardından, Vladimir Petkovic'in öğrencileri, yüksek tempolu oyun stilini İtalya'ya taşıyarak çeşitli uluslararası rakiplerle karşılaşacak. ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası yaklaşırken, sahadaki her dakika Fennecs için küresel elitler arasında yer aldıklarını kanıtlama şansı.

Cezayir'in yaklaşan futbol maçları ne zaman?

Cezayir, Mart ayında FIFA uluslararası maçlar döneminde İtalya'da iki önemli hazırlık maçı oynayacak, ardından Kuzey Amerika'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda merakla beklenen grup aşaması maçlarına çıkacak.

Tarih ve Saat Maç Yer Biletler 27 Mart 2026, 20:30 Cezayir - Guatemala Stadio Luigi Ferraris, Cenova, İtalya Bilet 31 Mart 2026, 20:30 Cezayir - Uruguay Allianz Stadyumu, Torino, İtalya Bilet 16 Haziran 2026, 21:00 (ET) Arjantin - Cezayir Arrowhead Stadyumu, Kansas City, ABD Bilet 22 Haziran 2026, 23:00 (ET) Ürdün - Cezayir Levi's Stadyumu, Santa Clara, ABD Bilet 27 Haziran 2026, 22:00 (ET) Cezayir - Avusturya Arrowhead Stadyumu, Kansas City, ABD Bilet

Cezayir, uzun zamandır Afrika'nın en teknik ve tutkulu takımlarından biri olmuştur ve Avrupa'daki geniş diasporası, kıtada oynanan her maçın Cezayir'deki bir iç saha maçı gibi hissedilmesini sağlar.

Bu Mart ayında takım, Guatemala ile karşılaşmak ve Güney Amerika'nın devlerinden Uruguay'la zorlu bir mücadeleye çıkmak üzere İtalya'ya gidiyor. Bu maçlar, takımın yaz turnuvası için Atlantik'i aşmadan önce geçmesi gereken en önemli sınav niteliğinde.

Cezayir futbol biletleri nereden alınır?

Cezayir'in İtalya turu ve Dünya Kupası biletlerini satın almanın en iyi yolu, resmi federasyon portalları veya güvenilir ikincil satış platformlarıdır.

Cenova ve Torino'daki dostluk maçları için Cezayir Futbol Federasyonu (FAF), genellikle yerel İtalyan organizatörlerle işbirliği yaparak TicketOne gibi siteler veya ev sahibi stadyumun resmi platformları üzerinden bilet satışı gerçekleştiriyor.

Ancak, Fennecs'in büyük popülaritesi nedeniyle, özellikle Uruguay gibi üst düzey bir maç için, birincil sitelerdeki biletler bir anda tükenebilir.

İlk satışta bilet alamayan veya en iyi koltukları arayan taraftarlar, SeatPick gibi ikincil sitelerden de bilet satın alabilirler. Bu siteler, çeşitli doğrulanmış satıcıların seçeneklerini bir araya getirerek, maçları kaçırmamanızı sağlar.

Cezayir futbol biletleri ne kadar?

Cezayir'in İtalya'daki maçlarının biletleri, seyahat eden taraftarlar için uygun fiyatlarla satışa sunuluyor, ancak Haziran ayındaki Dünya Kupası maçları, etkinliğin büyüklüğü nedeniyle doğal olarak daha yüksek fiyatlara sahip olacak.

En Ucuz Biletler: Cenova’da Guatemala ile oynanacak hazırlık maçı için bilet fiyatları yaklaşık 81 € ’dan başlıyor. Dünya Kupası grup aşaması için en uygun fiyatlı Kategori 4 biletlerin fiyatlarının 60 $ (55 €) civarında başladığı tahmin ediliyor; ancak Arjantin maçı için ikinci el bilet fiyatları şu anda çok daha yüksek seviyelerde seyrediyor.

Orta Sınıf: İtalya'nın dostluk maçları için alt veya orta katlardaki orta koltukların fiyatları genellikle 120 € ile 180 € arasında değişmektedir.

İtalya'nın dostluk maçları için alt veya orta katlardaki orta koltukların fiyatları genellikle arasında değişmektedir. Premium/Hospitality: Torino'daki Allianz Stadyumu'nda veya ABD'deki modern stadyumlarda en üst düzey bir deneyim için, yemek ve içecekler dahil ve en iyi manzaraya sahip VIP paketlerin fiyatları 400 € ile 1.500 € arasında değişebilir.

Cezayir futbol biletleri ne zaman satışa çıkar?

İtalya'da Mart ayında oynanacak dostluk maçları için genel satış biletleri genellikle maçtan dört ila altı hafta önce satışa çıkar.

Mart 2026 dönemi için satışlar Şubat ortasında başladı. Bazı Avrupa kulüplerinden farklı olarak, nadiren üyelere öncelikli satış dönemi uygulanır; bu biletler genellikle genel halka aynı anda sunulur.

Haziran ayında yapılacak FIFA Dünya Kupası maçları için biletler, resmi FIFA portalı üzerinden aşamalı olarak satışa sunulur. Erken rastgele seçim çekilişlerini kaçırdıysanız, Son Dakika Satış Aşaması ve SeatPick gibi ikincil pazar yerleri, Kansas City ve Santa Clara'daki stadyumlara geç giriş hakkı elde etmek için en iyi seçeneğinizdir.

Mekanlar hakkında bilmeniz gereken her şey

Stadio Luigi Ferraris (Cenova, İtalya)

Genel olarak Marassi olarak bilinen bu stadyum, İtalya'nın en tarihi ve atmosferi en zengin stadyumlarından biridir. Hem Genoa hem de Sampdoria takımlarının ev sahipliği yapmaktadır. Dikdörtgen şeklindeki İngiliz tarzı düzeni, taraftarları sahaya inanılmaz derecede yaklaştırır; bu da Cezayirli taraftarlar tezahüratlarına başladığında ortama heyecan verici bir hava katacaktır. Stadyum, Marassi semtinde yer almakta olup, Genova Brignole tren istasyonundan kolayca ulaşılabilir.

Allianz Stadyumu (Torino, İtalya)

Juventus'un son teknoloji ürünü evi, Uruguay ile oynanacak dev maça ev sahipliği yapacak. Burası, 41.507 koltuklu ve tüm koltuklardan mükemmel görüş açısı sunan dünya standartlarında bir tesis. Yeşil bir stadyum olan buraya, Bernini metro durağından servisle veya Tangenziale üzerinden araba ile kolayca ulaşılabilir. Cezayir'in iki kez dünya şampiyonu olan takımla karşılaşacağı bu maçta büyük bir maç atmosferi bekleyebilirsiniz.

Arrowhead Stadyumu (Kansas City, ABD)

Cezayir, Dünya Kupası grup maçlarının üçünden ikisini bu ikonik stadyumda oynayacak. Öncelikle NFL'nin Kansas City Chiefs takımının evi olarak bilinen stadyum, seyirci gürültüsü konusunda Guinness Dünya Rekoru'na sahiptir. 76.000'den fazla kapasitesiyle, Fennecs'in Arjantin ve Avusturya ile karşılaşacağı devasa bir sahne sunacak. Truman Spor Kompleksi'nin bir parçası olan stadyuma en iyi ulaşım yolu araba veya turnuvaya özel servisler.