Cezayir maçındaki hat-trick'in ardından Messi: "Real Madrid'in en büyük taraftarını örnek alıyorum"

Lionel Messi, bu sabah Çarşamba günü Cezayir’e karşı attığı üç golle (3-0) Arjantin milli takımının 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk maçında tarih yazdı ve bu sayede Alman Miroslav Klose’nin Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu rekoruna (16 gol) ulaştı.

24 Haziran'da 39. yaşını dolduracak olan Messi, performansı değerlendirilirken, yaşına rağmen bu kadar yüksek seviyede performans sergilemeyi sürdürmesinin sırrı sorulduğunda, tenis dünyasından bir başka efsane olan ve şu anda aktif spor hayatına son vermiş olan Rafael Nadal'ı örnek aldığını söyledi.

Messi, "Mundo Deportivo" gazetesinde yer alan açıklamalarında şunları ekledi: "Futbol oynamayı seviyorum, bu benim çocukluğumdan beri tutkum ve kendimi iyi hissettiğimde elimden gelenin en iyisini yapıyorum."

Messi sözlerine şöyle devam etti: “Arjantin milli takım kampında şu anda ‘Rafa Nadal (RAFA)’ dizisini izliyoruz ve onu çok iyi anlıyorum. Bu açıdan birbirimize çok benzediğimizi düşünüyorum; ben de her zaman elimden gelenin en iyisini yapmak, kendimi iyi hissetmek ve bundan keyif almak istiyorum.”

Nadal, Messi’nin en iyi dönemlerini geçirdiği ve onunla birlikte birçok bireysel ve takım başarısına imza attığı tarihi kulübü Barcelona’nın geleneksel rakibi Real Madrid’in en büyük taraftarlarından biri olarak kabul ediliyor.

Bununla birlikte Messi, şu ana kadar emeklilik tarihi belirlemediğini de vurgulamak istedi: “Yapabildiğim ve fiziksel olarak formda olduğum sürece devam edeceğim.”