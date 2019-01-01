Cezayir - Kolombiya ne zaman, hangi kanalda?

Cezayir ve Kolombiya, hazırlık mücadelesi için karşı karşıya geliyor.

2019 Afrika Uluslar Kupası şampiyonu ile , hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

forması giyen Sofiane Feghouli'nin de Cezayir Milli Takımı'nın ilk 11'inde maça başlaması bekleniyor.

Cezayir - Kolombiya maçı hangi kanalda?

'nın kentindeki Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanacak olan Cezayir - Kolombiya mücadelesi, TSİ 22:00'da başlayacak. Bu karşılaşmayı A Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.