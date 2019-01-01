Cezayir - Kolombiya ne zaman, hangi kanalda?
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2019 Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Cezayir ile Kolombiya, hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Galatasaray forması giyen Sofiane Feghouli'nin de Cezayir Milli Takımı'nın ilk 11'inde maça başlaması bekleniyor.
Cezayir - Kolombiya maçı hangi kanalda?
Fransa'nın Lille kentindeki Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanacak olan Cezayir - Kolombiya mücadelesi, TSİ 22:00'da başlayacak. Bu karşılaşmayı A Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.