Cezayir kararını verdi: Afrika Uluslar Kupası'na ev sahipliği yapmaya aday ülkeler açıklandı

Basın raporları, Cezayir'in 2028, 2031 ve 2033 yıllarında düzenlenmesi planlanan Afrika Uluslar Kupası'nın önümüzdeki üç organizasyonundan birine ev sahipliği yapmak için adaylık konusundaki tutumunu netleştirdiğini ortaya koydu.

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Cezayir gazetesi "Echorouk News"un aktardığı ve başta "Afrik Foot" sitesi olmak üzere öne çıkarılan bilgilere göre, Cezayir üç edisyondan birine ev sahipliği yapmak için adaylık dosyasını kapattıktan sonra, önümüzdeki yedi yıl boyunca turnuvaya ev sahipliği yapmak için başvuruda bulunmak istemiyor.

Cezayir'in bu kararı, Afrika Futbol Konfederasyonu "CAF"ın turnuvanın düzenlenme sistemini yeniden gözden geçirmesinin ardından, Afrika Uluslar Kupası'nın gelecek edisyonlarına ev sahipliği yarışının hatlarının belirginleşmeye başladığı bir dönemde geliyor.

Libya ve Etiyopya 2028 edisyonu için yarışıyor

Libya ve Etiyopya, şimdiye kadar, aynı yılın 7 Haziran ile 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenmesi muhtemel olan 2028 edisyonuna ev sahipliği yapmak için yarışıyor.

Mısır'ın turnuvaya ev sahipliği yapma isteği ya da Güney Afrika, Lesotho ve Zimbabve'yi içeren üçlü dosya, henüz resmi bir adaylığa dönüşmedi.

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Turnuva takviminde yapılan son değişikliklerin ardından tarihi bir yıl öne alınan 2031 edisyonuna gelince, Burkina Faso, Mali ve Nijer'in ev sahipliği yapma isteğini açıklamasına tanık oldu; Senegal'in de ileride adaylık yarışına katılma olasılığı bulunuyor.

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2033 edisyonuna ev sahipliği için şimdiye kadar açıklanmış herhangi bir dosya bulunmuyor.

"CAF" turnuvanın 4 yılda bir düzenlenmesi sisteminden geri adım attı

CAF Başkanı Patrice Motsepe, Aralık 2025'te Afrika Uluslar Kupası'nın dört yılda bir düzenlenmesi yönündeki eğilimi açıklamış, ardından kurum Temmuz ayında 2028, 2032 ve 2036 edisyonlarına ev sahipliği için adaylık kapısını açmıştı.

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Ancak "CAF" daha sonra bu karardan geri adım attı ve 30 Ekim'de turnuvanın iki yılda bir düzenlenmesine geri dönüldüğünü açıkladı; böylece 2027 edisyonunun ardından gelecek üç edisyon 2028, 2031 ve 2033 yıllarında planlandı.

2027 edisyonunun kaderi ev sahipliği hesaplarını değiştirebilir

Turnuvanın başlamasına bir yıldan az bir süre kala hazırlık çalışmalarında kaydedilen gecikme nedeniyle, Kenya, Uganda ve Tanzanya'nın 2027 Afrika Uluslar Kupası'na önümüzdeki yaz zamanında ev sahipliği yapma kabiliyetine ilişkin şüpheler hâlâ devam ediyor.

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Turnuvanın bu üç ülkeden taşınmasına karar verilmesi halinde, bunun gelecek edisyonların ev sahipliği haritasının yeniden çizilmesine yol açması mümkün; buna, özellikle "CAF"ın turnuvanın organizasyonunu üstlenme olasılığı konusunda iki ülkeyle temasa geçtiğine dair haberlerin dolaşımda olmasıyla, Mısır ya da Güney Afrika'nın yeniden hesaplara dahil olma ihtimali de dahil.

Bununla birlikte, Patrice Motsepe 2027 edisyonunu mevcut ev sahibi ülkelerden taşıma niyeti bulunduğunu hâlâ resmi olarak reddediyor.

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Cezayir daha önce 2025 ve 2027 yarışlarından çekilmişti

Cezayir daha önce 2025 ve 2027 edisyonlarına ev sahipliği yarışına girmiş, ancak organizasyon hakkını kazanan ülkenin açıklanmasından sadece iki gün önce yarıştan çekilmişti.

Ayrıca Cezayir'in, 2027 edisyonuna ev sahipliği yapma olasılığı konusunda temasa geçilen ülkeler arasında olduğu bildirildi; bunların yanında son edisyona Aralık 2025 ile Ocak 2026 arasında ev sahipliği yapan Fas ve son bir önceki edisyonu Ocak ve Şubat 2024'te düzenleyen Fildişi Sahili de yer alıyordu.