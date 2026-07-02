Cezayir-İsviçre maçı öncesinde… Öfkeli bir telefon görüşmesi, Mahrez ile Al-Ahli arasındaki krizi alevlendirdi

Al-Ahly’nin yıldızı Cezayirli Riyad Mahrez’in Suudi kulübüyle yaşadığı kriz, 2026 Dünya Kupası’nda ülkesinin milli takımının İsviçre ile oynayacağı merakla beklenen maçtan birkaç saat önce tırmandı.

Cezayir milli takımı, yarın Cuma sabahı Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda, Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda İsviçre ile karşılaşacak.

Maçtan birkaç saat önce Suudi gazeteci Muhammed El-Bakiri, sözleşmesi devam etmesine rağmen Al-Ahli'nin önümüzdeki sezon Mahrez'den ayrılmak istediğine dair yeni gelişmeleri açıkladı.

Bazı basın haberlerinde, Al-Ahli'nin Cezayirli yıldızla imzaladığı sözleşmede, 30 Haziran tarihinden önce 15 milyon dolar karşılığında tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetmesine izin veren bir maddeye yer verdiği doğrulanmıştı.

El-Bakiri, Mahrez’in menajerinin bu haberlerin doğruluğunu sorgulamak üzere Al-Ahli yönetimine öfkeli bir şekilde ulaştığını, özellikle de kendisine e-posta yoluyla herhangi bir bildirim gelmediğini belirtti.

Mahrez’in menajeri, oyuncunun Dünya Kupası’na, önümüzdeki sezonun sonunda sözleşmesi bitene kadar Al-Ahli’de kalacağına dair güvenceyle gittiğini, ancak kulüp yönetiminin nihai kararı iki hafta içinde vereceğini bildirdiğini vurguladı.

Bir diğer Suudi gazeteci Sultan El-Şamri ise Al-Ahli yönetiminin bu konuda profesyonel bir tutum sergilediğini, 30 Haziran'da sona eren madde süresinin bitiminden önce Mahrez ve menajerine durumu bildirdiğini doğruladı.

El-Şamri, Al-Ahli yönetiminin kararı Mahrez’in 2026 Dünya Kupası’ndaki katılımının sonuna kadar ertelemek istediğini, ancak sözleşmeyi feshetmek için izin verilen sürenin dolması nedeniyle bu adımı atmak zorunda kaldığını açıkladı.

Suudi gazeteci, Cezayirli oyuncunun menajerini, kulübün Mahrez’e karşı tutumuna ilişkin “doğru olmayan” iddialar ortaya atarak krizi tırmandırmakla ve kulübün kararından vazgeçmesi için taraftar baskısı oluşturmakla suçladı.

Mahrez, 2023 yazında Manchester City’den takıma transfer olduğundan bu yana son üç yıldır Al-Ahli’nin en önemli yıldızlarından biri olarak kabul ediliyor. Takımıyla iki kez Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ve bir kez Suudi Süper Kupası şampiyonluğuna ulaştı.