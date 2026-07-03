Cezayir’in Petković hakkındaki efsanesi: O bizi tanımıyor, biz de onu tanımıyoruz; ondan kurtulmalıyız

Cezayir Milli Takımı’nın tarihi golcüsü İslam Selimani, 2026 Dünya Kupası’nda son 32 turunda elenmesinin ardından “Çöl Savaşçıları”nın teknik direktörü İsviçreli Vladimir Petković’e sert bir eleştiri yöneltti ve takımın İsviçre karşısında teknik kimliğini yitirdiğini belirtti.

Cezayir milli takımı, İsviçre milli takımı karşısında 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti. Bu maç, teknik performans ve teknik ekibin maçı yönetme şekli konusunda pek çok soru işareti uyandırmıştı.

Slimani, "BeIN Sports" kanalına yaptığı açıklamada, milli takımın önceki maçlardan tamamen farklı bir görüntü sergilediğini belirterek, hayali forvet kullanma kararının takımı karıştırdığını ve sahadaki kimliğini yitirmesine neden olduğunu vurguladı.

Sulemani sözlerine şöyle devam etti: “Bu kadar önemli bir maçta oyun tarzının değiştirilme nedenini anlamıyorum. Oyuncular bu taktiği çalışmak için yeterli zamana sahip miydi? Maçtan maça kadro ve taktikte sürekli yapılan değişiklikler, takımın istikrara kavuşmasını zorlaştırıyor.”

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Eski Cezayir forveti, krizin sadece İsviçre maçıyla sınırlı olmadığını, son dönemin tamamına yayıldığını belirtti ve son iki yıl içinde oyun tarzındaki sık değişiklikler ve sabit bir oyuncu kadrosuna güvenilmemesi nedeniyle milli takımın net bir teknik kimlik oluşturmada başarısız olduğunu vurguladı.

Slimani, maç sırasında savunma hatalarının bariz olduğunu da belirtti, ancak teknik ekibin bunlarla uygun şekilde başa çıkamadığını vurguladı. Petković’in yaptığı oyuncu değişikliklerinin milli takıma herhangi bir katkı sağlamadığını ve maçın gidişatını değiştirebilecek hücum çözümleri sunmadığını düşünerek şöyle açıkladı: "Bu teknik direktör Cezayirli oyuncunun doğasını bilmiyor ve bence tarzı bize uymuyor."

Sözlerini, bir teknik direktörün rolünün sadece teknik planı belirlemekle sınırlı olmadığını, psikolojik boyuta da uzandığını vurgulayarak şöyle tamamladı: “Oyuncuların bu tür maçlarda kendilerine güven veren ve onları motive eden bir teknik direktöre ihtiyacı var, çünkü büyük turnuvalarda moral, taktiksel unsurlar kadar fark yaratır.”