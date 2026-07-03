Cezayirli taraftarların hüzünlü bir gece yaşadığı bu gecede, Riyad Mahrez, bugün Cuma günü sabaha karşı İsviçre’ye 2-0 yenilerek 2026 Dünya Kupası’na veda ettikten sonra uluslararası futboldan kesin olarak emekli olacağını açıklayarak bu acıyı ikiye katladı.

35 yaşındaki Mahrez, Dünya Kupası'ndan elenmelerinden dolayı derin üzüntüsünü dile getirdiği hüzünlü bir açıklamayla, İsviçre maçının "Yeşiller" formasıyla oynadığı son maç olduğunu duyurdu.

Mahrez’in kararı, Cezayirli taraftarlar arasında büyük bir üzüntü yarattı. Zira “Çöl Savaşçıları” formasıyla 12 yıl boyunca sergilediği performansla, şüphesiz en büyük futbolculardan biri olarak kabul ediliyor.

Altın bir efsane

Mahrez, Cezayir futbol tarihine adını altın harflerle yazarak uluslararası kariyerini noktaladı. 120 uluslararası maça çıkarak “Çöl Savaşçıları” formasıyla tarih boyunca en çok forma giyen ikinci oyuncu oldu; onu sadece 123 maçla rekoru elinde tutan İssa Mandi geride bıraktı.

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Ayrıca, 40 golle milli takımın tüm zamanların en golcü oyuncuları listesinde ikinci sırada yer aldı; lider İslam Slimani’nin sadece 6 gol gerisinde kaldı. Bu rakamlar, uzun yıllar boyunca milli takımda yarattığı etkiyi ve istikrarını yansıtıyor.

Mahrez’in başarıları sadece sahada sergiledikleriyle sınırlı kalmadı, aynı zamanda bireysel ödüllere de uzanarak onu Afrika kıtasının en önde gelen yıldızlarından biri haline getirdi. Afrika’nın En İyi Futbolcusu ödülünü kazanmasının yanı sıra iki kez Cezayir’in En İyi Futbolcusu ödülüne layık görüldü ve böylece Cezayir futbolunun yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri ve milli takım tarihinde kalıcı bir iz bırakan en önemli oyunculardan biri olduğunu kanıtladı.

Olağanüstü bir şampiyonluk ve dünya çapında bir geri dönüş

7 yıl öncesine dönersek, Cezayir milli takım tarihinin en önemli anlarından birini hatırlayacağız; Mahrez’in “Yeşiller”i podyuma geri döndürdüğü anı.

Burada bahsedilen, 2019 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğudur; Cezayir milli takımı, Mısır topraklarında Senegal’i tek golle mağlup ederek bu kupayı kazandı.

Ancak asıl olağanüstü ve unutulmaz an, Mahrez’in yarı final maçında son dakikalarda Nijerya’nın kalesine doğrudan serbest vuruşla attığı gol oldu.

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Mahrez, Nijerya kalecisinin sol köşesinin en ucuna attığı şutla herkesi şaşırttı ve Cezayir'in finale yükselmesini ve 29 yıl sonra ilk kez şampiyonluğa ulaşmasını sağladı.

Cezayir milli takımı bir dizi başarısızlık yaşamasına rağmen, Mahrez bu neslin en istikrarlı yıldızlarından biri oldu ve ülkesiyle birlikte 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Mahrez’in takım arkadaşları 2018 ve 2022 turnuvalarında eleme turlarını geçememişti, ancak “Arap Sihirbazı”, ülkesini bu turnuvada finale taşımayı başardı ve son turda Avusturya’ya attığı iki golle turnuvada ilk kez gol atmayı başardı.

Mahrez’in “Yeşiller” ile olan serüveni, geride bıraktığı muazzam mirasın büyüklüğünü gösteriyor ve bu miras, Arap futbolseverlerin zihninde sonsuza dek yer edinecek.



