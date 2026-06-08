Cezayir'in 2026 Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Tarihler, maç programı, fiyatlar ve daha fazlası

Cezayir, bu yaz Dünya Kupası'na beşinci kez katılıyor olabilir, ancak bu, on iki yıl sonra katıldığı ilk turnuva olacak ve ülkenin taraftarları, sevgili "Yeşiller"i dünya sahnesinde izlemek için sabırsızlanıyor. Biletlere büyük talep var, özellikle de takımın şu anki Dünya Şampiyonu ile karşılaşacak olması nedeniyle.

Çöl Savaşçıları bir kez daha grup aşamasını geçebilecek mi? Onların başarısına katkıda bulunmak için maçı yerinde izleyebilirsiniz. GOAL, biletleri nasıl temin edebileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu da dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri sizlere sunuyor.

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

Kuzey Amerika'da 39 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuva ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

Kanada: Toronto ve Vancouver

Toronto ve Vancouver Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey

Guadalajara, Mexico City ve Monterrey Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

Cezayir'in 2026 Dünya Kupası grup maçları takvimi nedir?

Tarih Maç (Yerel saatle başlama saati) Mekan Bilet 16 Haziran Salı Cezayir - Arjantin (20:00) Arrowhead Stadyumu (Kansas City) Bilet 22 Haziran Pazartesi Cezayir - Ürdün (20:00) Levi's Stadyumu (Santa Clara) Bilet 27 Haziran Cumartesi Cezayir - Avusturya (21:00) Arrowhead Stadyumu (Kansas City) Bilet

2026 Dünya Kupası'nda Cezayir'den ne beklemeli?

Cezayir, 2014'teki grup açılış maçında Belçika karşısında öne geçse de, Kırmızı Şeytanlar geri dönerek son dakikalarda iki gol atıp galibiyeti elde etti. Ancak Yeşil Makine olumlu tepki verdi ve Güney Kore'yi 4-0 mağlup ederek Brezilya'daki kampanyasını tekrar rayına oturtmayı başardı. Grup maçlarını Rusya ile 1-1 berabere tamamladılar ve bu sonuç, sıralamada ikinci olmaları için yeterli oldu.

Cezayir'in turnuva açılış maçında galibiyet elde ettiği son ve tek seferi görmek için 1982 yılına ve Cezayir'in ilk Dünya Kupası katılımına geri dönmek gerekiyor. Şaşırtıcı bir şekilde, o yıl [Batı] Almanya'yı yendiler. Bu sefer, 2026 programına son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin ile başlayacakları için yine büyük bir sınava girecekler.

Grup maçlarının ikinci turunda Santa Clara'da daha kolay bir görev bekliyor. Ürdün, Dünya Kupası'na ilk kez katılıyor ve FIFA sıralamasında Cezayir'in 30'dan fazla sıra gerisinde yer alıyor. Ancak Ürdün, yakın zamanda düzenlenen FIFA Arap Kupası'nda etkileyici performanslar sergiledi ve hafife alınmamalı.

Cezayir, grup aşamasının son maçında Avusturya ile karşılaşmak üzere Kansas City'deki Arrowhead Stadyumu'na geri dönecek. Das Team, 1998'den bu yana ilk kez bu küresel turnuvaya geri dönüyor, ancak turnuvanın eleme aşamalarında en son görüldükleri 1982 yılına kadar geriye gitmek gerekiyor. Cezayir, UEFA Dünya Kupası eleme aşamasında toplam 8 gol atarak en formda forvetlerden biri olan Avusturyalı golcü Marko Arnautovic'e karşı dikkatli olmak zorunda.

Cezayir 2026 Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesinde.

İşte bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması , 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve anında onaylanmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

, 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve anında onaylanmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

da açılmıştır. Bu platform, taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir. Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Cezayir 2026 Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

Cezayir'in 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları için maç biletleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır.

En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır. Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar. Kategori 3: Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır. Kategori 4: En uygun fiyatlı olanı, diğer kategorilerin dışındaki üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir. Tahmini fiyatlar aşağıda gösterilmiştir:

Sahne Bilet fiyat aralığı Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) 60 - 620 Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 - 2.735 Son 32 105 $ - 750 Son 16 170 $ - 980 Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 Yarı final 420 $ - 3.295 Final 2.030 $ - 7.875

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipliği yapacak şehirler hangileridir?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Bu şehirleri ve turnuvada kullanılacak stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz: