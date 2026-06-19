Cezayir, hakem hatalarına savaş açtı: FIFA’ya “Messi’yi koruma” iddiasıyla resmi şikayette bulundu

Cezayir Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası elemelerinin ilk turunda oynanan “Çöl Savaşçıları”nın Arjantin’e karşı (0-3) kaybettiği maçta yaşanan hakem hatalarıyla ilgili olarak uluslararası futbol federasyonu FIFA’ya resmi bir şikayette bulundu.

"TSA Tout sur l'Algérie" sitesinin kaynaklarına göre, Cezayir Federasyonu, "Compétition" dergisinin daha önce yayınladıklarını doğruladı ve Polonyalı hakem Simon Marciniak ile Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin performansına karşı resmi olarak itirazda bulunmaya karar verdi. Federasyon, bu kararların maçın gidişatını değiştirdiğini ve Cezayir milli takımına açıkça zarar verdiğini belirtti.

Şikayette belgelenen en önemli hatalardan biri, 32. dakikada Lionel Messi’nin oyundan atılmamasıydı. Arjantinli yıldız, Cezayirli savunma oyuncusu İssa Mandi’ye şiddetli bir faul yaptı ve Cezayirli oyuncunun bacağı, hakemin ve VAR ekibinin gözü önünde Messi’nin ayakları altında ezildi.

Uyarı ne kadar ciddi olsa da, 17. dakikada Arjantin’in ilk golünü atan Messi herhangi bir kart görmedi ve cezasız bir şekilde oyuna devam etti. Bu hata, Cezayir Futbol Federasyonu’nun şikayetinin odak noktasıdır; federasyon, bu durumu Arjantinli oyuncunun “özel koruma” gördüğünün bir kanıtı olarak değerlendirmektedir.

Şikayette ayrıca MacAlister’ın yaptığı dirsek darbesine de yer verildi; 74. dakikada Arjantinli orta saha oyuncusu Alexis Mak Alister, Cezayirli oyuncu İbrahim Maza’nın yüzüne açıkça dirsek attı ve bu hareket Maza’nın sahaya düşmesine neden oldu. Olayın netliğine rağmen hakem Marciniak penaltı kararı vermedi ve hatta sarı kart bile göstermedi.

Bu kararlar futbol camiasında büyük öfkeye yol açtı; uluslararası ve yerel spor medyası ile hakemlik uzmanları, “skandal” ve maçın sonucunu “etkileyen” olarak nitelendirilen hakem performansını kınama konusunda hemfikir oldu.

FIFA’ya resmi şikâyetin sunulması, Cezayir Futbol Federasyonu’nun büyük maçlarda sıklıkla gündeme gelen bu tür hataların tekrarlanmasını kesin bir dille reddettiğinin açık bir göstergesidir. Federasyon, hakem ekibinin performansına ilişkin adil ve şeffaf bir soruşturma açılmasını talep etmiştir.