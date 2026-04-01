Fas basını, Afrika Konfederasyon Kupası'nda Cezayir'in USM Alger ile Fas'ın Olympique Safi takımları arasında oynanacak maçı Mısırlı bir hakemin yöneteceğini bildirdi.

Faslı "Al-Batal" sitesinin Çarşamba günü aktardığına göre, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), kıtasal turnuvanın yarı final ilk ayağında oynanacak maçı yönetmesi için Mısırlı Amin Omar'ı atadı.

Gidiş maçı 11 Nisan'da Cezayir'de oynanacak.

Gidiş maçını, hakem Amin Omar'ın liderliğindeki Mısırlı hakem ekibi yönetecek. Ekipte Mahmoud Abu Al-Raghal ve Ahmed Hossam Taha yardımcı hakem olarak yer alırken, dördüncü hakemlik görevini Mohamed Ma'rouf üstlenecek. Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini ise vatandaşı Mahmoud Ashour üstlenecek ve ona Hossam Azab yardımcı hakem olarak eşlik edecek.

19 Nisan'da El Masira Stadyumu'nda oynanacak rövanş maçında ise Ruandalı hakem Samuel Oikanda görev alacak. Oikanda'ya Kenyalı Gilbert Cheryot ve Angolalı Oliver Lopez Sanchez yardımcı olacak. Dördüncü hakemlik görevini Çadlı hakem Muhammed El-Hac Ali üstlenecek, video yardımcısı (VAR) olarak Senegalli hakem İssa Cey görev yapacak ve ona Senegalli vatandaşı Gabriel Kamara yardımcı video hakemi olarak eşlik edecek.

Safi ve Union de la Capitale arasındaki maçın galibi, finalde Mısır'ın Zamalek ile Cezayir'in Şabab Belouizdad arasındaki diğer yarı final maçının galibiyle karşılaşacak.