Cezayir’e karşı yenilmeyi mi tercih edersiniz?.. Avusturya teknik direktöründen kesin yanıt

Avusturya teknik direktörü Ralf Rangnick, takımının 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü turunda Cezayir’e yenilmeye çalışacağına dair spekülasyonları reddetti. Bu taktiğin amacı, 32’li turda Avrupa şampiyonu İspanya ile karşılaşmaktan kaçınmaktı.

Turnuva hesaplamalarına göre 10. grubun ikincisi İspanya ile karşılaşacakken, üçüncü sırayı alan takımın daha kolay bir rakiple eşleşebileceği belirtilince, maç büyük ilgi gördü.

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Rangnick, takımının Cezayir’e karşı yenilmeyi tercih edip etmediği sorulduğunda tartışmayı bir an önce sonlandırmak için acele etti ve kısa ve net bir şekilde şöyle yanıt verdi: “Hayır, kesinlikle hayır. Sıradaki soru.”

Ayrıca, mevcut durumun 1982 Dünya Kupası’ndaki “Gijón skandalı” ile karşılaştırılmasına ilişkin bir soru sorulduğunda, “Reuters” ajansının aktardığı açıklamalarda şunları söyledi: “O maç oynandığında, takımımdaki hiçbir oyuncu henüz doğmamıştı ve ben o zamanlar 24 yaşındaydım.”

Ve şöyle devam etti: “O olayın üzerinden çok zaman geçti ve yarın oynanacak maçla hiçbir ilgisi yok.”

"Umurumda değil"

Avusturya Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Konrad Laimer ise, takımının dikkatinin tamamen Cezayir karşısında galibiyet elde etmeye odaklandığını, bir sonraki turdaki olası rakiple ilgili herhangi bir hesaplamaya yer olmadığını vurguladı.

Bayern Münih'in yıldızı şöyle konuştu: "Açıkçası, bu konu umurumda değil. Sahaya çıkacağız ve maçı kazanmak istiyoruz. Grup aşamasını geçmek istiyoruz; ondan sonra rakibimizin İspanya olup olmayacağını bilmiyoruz."

Şöyle devam etti: "Yarın maçtan sonra hangi takımla karşılaşacağımızı göreceğiz, ama sonuçta kendimize odaklanmak istiyoruz. Maçı kazanmak istiyoruz. Grup aşamasını geçmek istiyoruz, ondan sonra kiminle karşılaşacağımız umurumda değil."

Avusturya şu anda 3 puanla 10. grubun ikinci sırasında yer alıyor ve gol farkıyla üçüncü sıradaki Cezayir’in önünde bulunuyor. Arjantin ise grubu lider olarak tamamladı ve Ürdün ise turnuvadan resmen elendi.