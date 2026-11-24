Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) bugün salı günü verdiği, 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu Senegal'e iade eden ve final maçında ve turnuvada Fas'a hükmen galibiyet veren önceki kararı iptal eden tartışmalı karara Arap medyasının tepkileri farklılık gösterdi. Mahkeme, uzatmaların ardından Senegal'in 1-0 galibiyetiyle sona eren maçın sonucunu yeniden geçerli saydı.

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Bazı Cezayir gazeteleri, şampiyonluğun Senegal'den alınması sürecinde yaşanan tartışmaları ve Afrika Futbol Konfederasyonu'nun aldığı kararları hatırlatarak konuyu sert bir dille ele alırken, Mısır basını kararın boyutlarını ve hukuki arka planını açıklamaya daha fazla eğilim gösterdi. Suudi medya kuruluşları ise şampiyonluğun Fas'tan yeniden Senegal'e geçişini öne çıkaran doğrudan ve güçlü manşetleri tercih etti.

Tunus'ta ise haberlerde bilgilendirici ton ağır bastı. Odak noktası, aylardır süren hukuki anlaşmazlığın sona ermesi ve turnuva tarihinin en tartışmalı krizlerinden birine yol açan kıta şampiyonasında şampiyonun kim olduğunun kesinleşmesiydi.

Cezayir: Sert bir dil ve krizin başlangıcına dönüş

Cezayir'de Senegal'in Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu geri alması manşetlere taşındı. Haberlerde, Senegal Milli Takımı'nın finali geçen 18 Ocak'ta sahada kazandığı, ancak sonucun daha sonra Fas'a 3-0 hükmen galibiyet veren idari bir kararla değiştiği açıkça vurgulandı.

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Cezayir gazetesi “Eş-Şuruk”, Spor Tahkim Mahkemesi kararının maçın orijinal sonucunu yeniden geçerli kıldığını ve Fas'a şampiyonluğu veren kararı düşürdüğünü öne çıkardı. Böylece Senegal, sahada alınan sonuca göre turnuvanın yeniden şampiyonu oldu.

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Gazete yalnızca kararın açıklanmasını aktarmakla yetinmedi, krizin arka planına ve karar öncesindeki tartışmalara da uzandı.

Karardan saatler önce “Uzatma dakikalarında Fas iddiaları: İşte CAS'ın ve Senegal'in telefon görüşmesine ilişkin yanıtı” başlıklı bir haber yayımlayan gazete, bu haberde davayı çevreleyen tartışmanın bir boyutuna atıfta bulunarak “kanıtlanmamış iddialar” ifadesini kullandı.

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Öte yandan Cezayir gazetesi “El-Haber”, “TAS kararına ilk Senegal tepkisi” başlıklı haberiyle Senegal tarafının şampiyonluğu geri almasından duyduğu sevinci yansıttı. Haberde, Senegal Milli Takımı'nın resmi hesabının platformlarında paylaştığı “Bir kez daha ve her zaman Afrika şampiyonları” mesajına dikkat çekildi.

El-Haber'in yaklaşımı, Afrika Futbol Konfederasyonu'nun önceki kararına karşı daha sert bir geçmişe dayanıyor. Gazete, geçen mart ayında şampiyonluğun Senegal'den alınmasını “eşi görülmemiş bir rezalet” olarak nitelendirmiş, sonraki haberlerinde de “utanç kararı” ifadesini kullanmıştı.

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Mısır: Odakta kararın içeriği ve hukuki arka planı

Mısır tarafında haberler daha sakin bir tona sahipti. İki milli takımın ya da iki federasyonun tutumlarına ilişkin tartışmalara girmek yerine yargı kararının ayrıntılarına ve doğurduğu sonuçlara odaklanıldı.

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Bu çerçevede “El-Yevm es-Sabi” gazetesi, “Spor mahkemesinin Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu Senegal'e iade etmesine ilişkin açıklamasında neler yer aldı?” başlıklı bir haber yayımladı. Haber, mahkeme açıklamasının içeriğini ve önceki kararın iptali ile final sonucunun yeniden geçerli sayılmasıyla sonuçlanan anlaşmazlığın arka planını açıklamaya odaklandı.

Haberde, şampiyonun kimliğine ilişkin çelişkili kararlar nedeniyle Afrika spor çevrelerinde geniş tartışma yaratan hukuki krize ve bunun sonucunda Afrika Futbol Konfederasyonu'nun izlediği prosedürlerin usule uygunluğu konusunda ortaya çıkan tartışmalara ağırlık verildi.

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Benzer bir çizgide ilerleyen “El-Mısri El-Yevm” gazetesi ise “Resmi: CAS, 2025 Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal Milli Takımı'nın Fas karşısındaki galibiyetini ilan etti” şeklinde doğrudan bir başlık kullandı. Gazete, kararın uzun bir bekleyişin ve Senegal Futbol Federasyonu'nun şikâyetinin titizlikle incelenmesinin ardından geldiğine dikkat çekti.

Suudi Arabistan: Şampiyonluğun Fas'tan alınışını öne çıkaran güçlü manşetler

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Suudi medyasında kararın yarattığı dönüşümü en güçlü biçimde ifade eden manşet, “Şarku'l-Avsat” gazetesinin attığı “CAS, Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu Senegal'e iade ediyor... ve Fas'tan geri alıyor” manşeti oldu.

Gazete, kararın iki tarafını tek cümlede birleştiren bir ifade tercih etti: Senegal'in sahada kazandığı şampiyonluğu geri alması ve Fas'ın, finalin ardından idari bir kararla kendisine verilen kupayı kaybetmesi.

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Şarku'l-Avsat, haberin metninde Afrika Futbol Konfederasyonu'nun, uzatmaların ardından Senegal'e 1-0 yenilmesine rağmen Fas'ı şampiyon ilan ettiğini hatırlattı. Bu da maçın sonucu ile mahkemenin iptal ettiği karar arasındaki çelişkiyi gözler önüne serdi.

Manşet güçlü ve net olsa da haber, Fas Milli Takımı'na yönelik saldırgan bir dile kaymadan sportif ve hukuki gelişmeyi aktarma çerçevesinde kaldı.

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Suudi internet gazetesi “Acil” ise önceki kararın iptaline odaklanan “Spor mahkemesi Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu Senegal'e iade etti ve kupayı Fas'a veren CAF kararını iptal etti” başlığını tercih etti. Gazete, mahkemenin oybirliğiyle temyiz kurulunun kararını iptal ederek şampiyonluğu Senegal Milli Takımı'na geri verdiğini vurguladı.

Böylece Suudi basınında manşetler sonucu net biçimde ortaya koydu. Şampiyonluğu geri alan ve kaybeden taraf açıkça vurgulandı, bu da okuyucuya kararın yarattığı dönüşümün boyutuna dair doğrudan bir tablo sundu.

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Tunus: Hukuki anlaşmazlığın sona ermesi ön planda

Tunus'ta ise medya, kararı uzun süren bir hukuki krizin sonu olarak ele aldı ve öncesindeki tartışmalardan çok nihai sonuca odaklandı.

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Tunus gazetesi “Eş-Şuruk”, haberine “Spor Tahkim Mahkemesi, Senegal'in 2025 Afrika Uluslar Kupası'nı kazandığını ilan etti” başlığını attı. Gazete, tırmandırıcı bir dil kullanmadan, Senegal Milli Takımı'nın şampiyonluğunun elinden alınıp Fas'a verilmesi kararına karşı yapılan itirazın kabul edildiğine dikkat çekti.

Ayrıca “Diwan FM” sitesi de “Senegal, Spor Tahkim Mahkemesi kararıyla 2025 Afrika şampiyonu” başlıklı bir haber yayımladı ve kararın, turnuvanın şampiyonuna ilişkin on aydan fazla süren hukuki tartışmayı sona erdirdiğini vurguladı.