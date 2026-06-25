Cezayir ve Avusturya, bu Cumartesi günü, 32'li turda yer almayı garantilemek için oynanacak, son derece önemli J Grubu final maçında karşı karşıya gelecek.

Her iki takım da Ürdün'e karşı hayati önem taşıyan galibiyetler alarak 3'er puanda eşit duruma geldiler ve klasik bir "kazan ya da elen" senaryosunda, eleme turuna kalma kaderlerini tamamen kendi ellerinde tutuyorlar.

Fennec Foxes’ın dinamik hücumu, bir sonraki tura çıkmak için Avusturya’nın disiplinli ve yüksek pres uygulayan sistemini sınarken, gerginlik dolu bir mücadele yaşanması bekleniyor.

Cezayir - Avusturya maçı ne zaman?

Tarih ve Saat Maç Yer Biletler 27 Haziran 2026 - 19:00 Cezayir - Avusturya Arrowhead Stadyumu'ndaki GEHA Field, Kansas City Bilet

Cezayir'in 2026 Dünya Kupası Maç Takvimi

Tarih Maç Mekan ve Şehir Son Skor / Biletler 16 Haziran 2026 Arjantin - Cezayir Arrowhead Stadyumu, Kansas City, MO, ABD 3-0 22 Haziran 2026 Ürdün - Cezayir Levi's Stadyumu, Santa Clara (San Francisco Körfez Bölgesi), ABD 1-2 27 Haziran 2026 Cezayir - Avusturya Arrowhead Stadyumu, Kansas City, MO, ABD Biletler

Avusturya'nın 2026 Dünya Kupası Maçları

Tarih Maç Stadyum ve Şehir Son Skor / Biletler 16 Haziran 2026 Avusturya - Ürdün Levi's Stadyumu, Santa Clara (San Francisco), ABD 3-1 22 Haziran 2026 Arjantin - Avusturya AT&T Stadyumu, Arlington (Dallas), ABD 2-0 27 Haziran 2026 Cezayir - Avusturya Arrowhead Stadyumu, Kansas City, MO, ABD Bilet

Cezayir - Avusturya maçına nasıl bilet alabilirim?

Taraftarlar, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Cezayir - Avusturya maçı biletlerini çeşitli yollardan temin edebilirler.

Resmi FIFA Satışları: FIFA, farklı satış aşamalarında bilet stokunu “önce gelen, önce alır” esasına göre satışa sunmaya devam ediyor.

FIFA, farklı satış aşamalarında bilet stokunu “önce gelen, önce alır” esasına göre satışa sunmaya devam ediyor. FIFA Yeniden Satış Platformu: Taraftarlar, maça artık katılamayacak olan taraftarlardan doğrudan doğrulanmış yeniden satış biletlerini satın alabilirler.

Taraftarlar, maça artık katılamayacak olan taraftarlardan doğrudan doğrulanmış yeniden satış biletlerini satın alabilirler. İkincil Bilet Platformları: StubHub gibi platformlar, yoğun talep gören Dünya Kupası maçları için koltuk temin etmenin alternatif bir yoludur.

StubHub gibi platformlar, yoğun talep gören Dünya Kupası maçları için koltuk temin etmenin alternatif bir yoludur. Ağırlama Paketleri: VIP koltuklar, özel dinlenme salonları, özel ikramlar ve stadyuma öncelikli giriş gibi premium deneyimler sunulmaktadır.

Tüm Dünya Kupası biletlerinin, FIFA’nın mobil bilet sistemi aracılığıyla dijital olarak teslim edilmesi beklenmektedir. Taraftarlar, transfer ve erişimi kolaylaştırmak için hesap bilgilerinin tüm platformlarda aynı olduğundan emin olmalıdır.

Cezayir - Avusturya maç biletleri ne kadar?

2026 FIFA Dünya Kupası maçlarının bilet fiyatları, stadyumun konumu, koltuk kategorisi ve maç talebine göre değişiklik gösterir.

Giriş seviyesi grup aşaması biletlerinin, en düşük FIFA kategorilerinde yaklaşık 60 dolardan başlaması beklenirken, önemli maçlar için premium alt tribün ve konukseverlik koltuklarının fiyatı 1.000 doları aşabilir.

Cezayir - Avusturya maçı için, üst kat koltukların mevcut yeniden satış fiyatlarının yaklaşık 180 $ ile 350 $ arasında başlaması beklenirken, maç gününe yaklaştıkça fiyatların önemli ölçüde artması öngörülmektedir.

Kategori Grup Aşaması Son 16 - Çeyrek Finaller Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 $ Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 $ - 120 $ 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030 $

Arrowhead Stadyumu'ndaki GEHA Field hakkında bilmeniz gereken her şey

Cezayir - Avusturya maçı, Kuzey Amerika'nın en gürültülü ve en ikonik spor mekanlarından biri olan Missouri eyaletinin Kansas City kentindeki Arrowhead Stadyumu'ndaki GEHA Field'da oynanacak.

NFL'nin Kansas City Chiefs takımına ev sahipliği yapan stadyum, heyecan verici atmosferi ve devasa seyirci kitlesiyle dünya çapında bir üne kavuşmuştur. Bu stadyumun, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en öne çıkan mekanlarından biri olması beklenmektedir.

70.000'den fazla seyirci kapasitesine sahip Arrowhead Stadyumu, turnuva süresince birçok önemli Dünya Kupası maçına ev sahipliği yapacak.

Cezayir - Avusturya maçına katılacak taraftarlar şunları bekleyebilir: