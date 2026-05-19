Cezayir - Avusturya maçı biletleri nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, GEHA Field at Arrowhead hakkında bilgiler ve daha fazlası

2026 FIFA Dünya Kupası, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’da yine unutulmaz bir futbol yazına sahne olacak. Cezayir ile Avusturya arasında, Kansas City’deki Arrowhead Stadyumu’nun GEHA Field sahasında oynanacak grup aşaması maçı büyük bir heyecanla bekleniyor.
Cezayir, dünya sahnesine dönüşünde güçlü bir izlenim bırakmayı hedeflerken, Avusturya ise Avrupa'nın en organize milli takımlarından biri olarak yükselişini sürdürmeyi amaçlıyor. Bu nedenle biletlere olan talebin son derece yüksek olması bekleniyor.
GOAL, bilet fiyatları, konaklama paketleri, stadyum detayları ve biletler tükenmeden yerinizi ayırtmak için en iyi platformlar dahil olmak üzere, Cezayir - Avusturya maçına bilet satın almak için bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.
Cezayir - Avusturya maçı ne zaman?
|Tarih ve Saat
|Maç
|Yer
|27 Haziran 2026 - 19:00
|Cezayir - Avusturya
|Arrowhead Stadyumu'ndaki GEHA Field, Kansas City
Cezayir 2026 Dünya Kupası Maçları
|Tarih
|Maç
|Mekan ve Şehir
|16 Haziran 2026
|Arjantin - Cezayir
|Arrowhead Stadyumu, Kansas City, MO, ABD
|22 Haziran 2026
|Ürdün - Cezayir
|Levi's Stadyumu, Santa Clara (San Francisco Körfez Bölgesi), ABD
|27 Haziran 2026
|Cezayir - Avusturya
|Arrowhead Stadyumu, Kansas City, MO, ABD
Avusturya 2026 Dünya Kupası Maçları
|Tarih
|Maç
|Mekan ve Şehir
|16 Haziran 2026
|Avusturya - Ürdün
|Levi's Stadyumu, Santa Clara (San Francisco), ABD
|22 Haziran 2026
|Arjantin - Avusturya
|AT&T Stadyumu, Arlington (Dallas), ABD
|27 Haziran 2026
|Cezayir - Avusturya
|Arrowhead Stadyumu, Kansas City, MO, ABD
Cezayir - Avusturya maçına nasıl bilet alabilirim?
Taraftarlar, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Cezayir - Avusturya maçı biletlerini çeşitli yollardan temin edebilirler.
- Resmi FIFA Satışları: FIFA, farklı satış aşamalarında bilet stoğunu “ilk gelen, ilk alır” esasına göre satışa sunmaya devam ediyor.
- FIFA Yeniden Satış Platformu: Taraftarlar, artık maça katılamayacak olan taraftarlardan doğrudan doğrulanmış yeniden satış biletlerini satın alabilirler.
- İkincil Bilet Platformları: StubHub gibi platformlar, yüksek talep gören Dünya Kupası maçları için koltuk ayırtmanın en hızlı yollarından biridir.
- Ağırlama Paketleri: VIP koltuklar, özel salonlar, özel ikramlar ve stadyuma öncelikli giriş gibi premium deneyimler sunulmaktadır.
Tüm Dünya Kupası biletlerinin, FIFA'nın mobil bilet sistemi aracılığıyla dijital olarak teslim edilmesi beklenmektedir. Taraftarlar, transfer ve erişimi kolaylaştırmak için hesap bilgilerinin tüm platformlarda aynı olduğundan emin olmalıdır.
Cezayir - Avusturya biletleri ne kadar?
2026 FIFA Dünya Kupası maçlarının bilet fiyatları, stadyumun konumu, koltuk kategorisi ve maç talebine göre değişir.
Giriş seviyesi grup aşaması biletlerinin, en düşük FIFA kategorilerinde yaklaşık 60 dolardan başlaması beklenirken, premium alt tribün ve konukseverlik koltukları, önemli maçlarda 1.000 doları aşabilir.
Cezayir - Avusturya maçı için, üst kat koltukların mevcut yeniden satış fiyatlarının yaklaşık 180 ila 350 dolar arasında başlaması beklenirken, maç gününe yaklaştıkça fiyatların önemli ölçüde artması öngörülmektedir.
|Kategori
|Grup Aşaması
|Son 16 - Çeyrek Final
|Yarı Final ve Final
|Kategori 1
|250 $ - 400 $
|600 $ - 1.200
|1.500 $ - 6.730
|Kategori 2
|150 $ - 280 $
|400 $ - 800 $
|1.000 $ - 4.210 $
|Kategori 3
|100 $ - 200
|200 $ - 500 $
|600 $ - 2.790 $
|Kategori 4
|60 - 120
|150 $ - 350 $
|400 $ - 2.030
Arrowhead Stadyumu'ndaki GEHA Field hakkında bilmeniz gereken her şey
Cezayir - Avusturya maçı, Kuzey Amerika'nın en gürültülü ve en ikonik spor mekanlarından biri olan Missouri, Kansas City'deki Arrowhead Stadyumu'ndaki GEHA Field'da oynanacak.
NFL'nin Kansas City Chiefs takımına ev sahipliği yapan stadyum, heyecan verici atmosferi ve devasa seyirci kitlesiyle dünya çapında bir üne sahiptir. Bu mekanın, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en öne çıkan mekanlarından biri olması bekleniyor.
Arrowhead Stadyumu 70.000'den fazla seyirci kapasitesine sahiptir ve turnuva sırasında birçok önemli Dünya Kupası maçına ev sahipliği yapacaktır.
Cezayir - Avusturya maçına katılacak taraftarlar şunları bekleyebilir:
- Modern dijital biletleme ve stadyum giriş sistemleri
- Büyük HD video ekranları ve mükemmel görüş açısı
- Genişletilmiş yiyecek, içecek ve konaklama alanları
- Maç günlerinde özel araç paylaşımı ve servis hizmetleri
- Kansas City şehir merkezinden ve Kansas City Uluslararası Havalimanı'ndan kolay ulaşım
- Stadyum bölgesi genelinde canlı bir taraftar atmosferi