Cezayir - Avusturya maçı biletleri nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, GEHA Field at Arrowhead hakkında bilgiler ve daha fazlası

2026 FIFA Dünya Kupası, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’da yine unutulmaz bir futbol yazına sahne olacak. Cezayir ile Avusturya arasında, Kansas City’deki Arrowhead Stadyumu’nun GEHA Field sahasında oynanacak grup aşaması maçı büyük bir heyecanla bekleniyor.

Cezayir, dünya sahnesine dönüşünde güçlü bir izlenim bırakmayı hedeflerken, Avusturya ise Avrupa'nın en organize milli takımlarından biri olarak yükselişini sürdürmeyi amaçlıyor. Bu nedenle biletlere olan talebin son derece yüksek olması bekleniyor.

GOAL, bilet fiyatları, konaklama paketleri, stadyum detayları ve biletler tükenmeden yerinizi ayırtmak için en iyi platformlar dahil olmak üzere, Cezayir - Avusturya maçına bilet satın almak için bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

Cezayir - Avusturya maçı ne zaman?

Tarih ve Saat Maç Yer Bilet 27 Haziran 2026 - 19:00 Cezayir - Avusturya Arrowhead Stadyumu'ndaki GEHA Field, Kansas City Bilet

Cezayir 2026 Dünya Kupası Maçları

Tarih Maç Mekan ve Şehir Biletler 16 Haziran 2026 Arjantin - Cezayir Arrowhead Stadyumu, Kansas City, MO, ABD Bilet 22 Haziran 2026 Ürdün - Cezayir Levi's Stadyumu, Santa Clara (San Francisco Körfez Bölgesi), ABD Bilet 27 Haziran 2026 Cezayir - Avusturya Arrowhead Stadyumu, Kansas City, MO, ABD Bilet

Avusturya 2026 Dünya Kupası Maçları

Tarih Maç Mekan ve Şehir Biletler 16 Haziran 2026 Avusturya - Ürdün Levi's Stadyumu, Santa Clara (San Francisco), ABD Bilet 22 Haziran 2026 Arjantin - Avusturya AT&T Stadyumu, Arlington (Dallas), ABD Bilet 27 Haziran 2026 Cezayir - Avusturya Arrowhead Stadyumu, Kansas City, MO, ABD Bilet

Cezayir - Avusturya maçına nasıl bilet alabilirim?

Taraftarlar, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Cezayir - Avusturya maçı biletlerini çeşitli yollardan temin edebilirler.

Resmi FIFA Satışları: FIFA, farklı satış aşamalarında bilet stoğunu “ilk gelen, ilk alır” esasına göre satışa sunmaya devam ediyor.

Tüm Dünya Kupası biletlerinin, FIFA'nın mobil bilet sistemi aracılığıyla dijital olarak teslim edilmesi beklenmektedir. Taraftarlar, transfer ve erişimi kolaylaştırmak için hesap bilgilerinin tüm platformlarda aynı olduğundan emin olmalıdır.

Cezayir - Avusturya biletleri ne kadar?

2026 FIFA Dünya Kupası maçlarının bilet fiyatları, stadyumun konumu, koltuk kategorisi ve maç talebine göre değişir.

Giriş seviyesi grup aşaması biletlerinin, en düşük FIFA kategorilerinde yaklaşık 60 dolardan başlaması beklenirken, premium alt tribün ve konukseverlik koltukları, önemli maçlarda 1.000 doları aşabilir.

Cezayir - Avusturya maçı için, üst kat koltukların mevcut yeniden satış fiyatlarının yaklaşık 180 ila 350 dolar arasında başlaması beklenirken, maç gününe yaklaştıkça fiyatların önemli ölçüde artması öngörülmektedir.

Kategori Grup Aşaması Son 16 - Çeyrek Final Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 - 120 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030

Arrowhead Stadyumu'ndaki GEHA Field hakkında bilmeniz gereken her şey

Cezayir - Avusturya maçı, Kuzey Amerika'nın en gürültülü ve en ikonik spor mekanlarından biri olan Missouri, Kansas City'deki Arrowhead Stadyumu'ndaki GEHA Field'da oynanacak.

NFL'nin Kansas City Chiefs takımına ev sahipliği yapan stadyum, heyecan verici atmosferi ve devasa seyirci kitlesiyle dünya çapında bir üne sahiptir. Bu mekanın, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en öne çıkan mekanlarından biri olması bekleniyor.

Arrowhead Stadyumu 70.000'den fazla seyirci kapasitesine sahiptir ve turnuva sırasında birçok önemli Dünya Kupası maçına ev sahipliği yapacaktır.

Cezayir - Avusturya maçına katılacak taraftarlar şunları bekleyebilir: