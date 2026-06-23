Cezayir - Avusturya 2026 FIFA Dünya Kupası Maç Öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Dünya Kupası - Grp. J Kansas City Stadium

Cezayir - Avusturya maçı 27 Haziran 2026 tarihinde saat 22:00 EST'de başlayacak.

Maç hakkında

Arjantin'in grubu lider olarak tamamlamasının kesinleştiği Dünya Kupası J Grubu'nda, Cezayir ve Avusturya arasında 32'li turda yer almayı garantilemek için doğrudan bir mücadele yaşanacak.

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Dünya Kupası'nda şimdiye kadar yaşananlar

Cezayir, ikinci yarıda oyuna sonradan giren Nadhir Benbouali ve Amine Gouiri'nin golleriyle Ürdün'ü 2-1 mağlup ederek, bir maç kala Dünya Kupası'na ilk kez katılan rakibini eledi.

Benbouali’nin kafa vuruşu, Nizar Al-Rashdan’ın ilk yarıda attığı açılış golünü telafi ederken, Gouiri ise maçın bitimine sekiz dakika kala kale önündeki karambolde topu ağlara göndererek, Arjantin’e 3-0 yenildikten sonra Cezayir’in eleme turu umutlarını canlı tuttu. Efsanevi isim Riyad Mahrez, Arjantin maçında yedek kulübesindeydi ancak Ürdün galibiyetinde ilk 11’de yer aldı ve bu kritik karşılaşmada da ilk 11’de yer alması bekleniyor.

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Avusturya, 2. maç gününde Lionel Messi’nin ustalık gösterisinin kurbanı oldu ve son şampiyon Arjantin’e 2-0 yenildi. 1. maç gününde Ürdün’ü 3-1 mağlup ettikleri için, tur atlama umutları hâlâ kendi ellerinde. Bu maçın kaybedeni muhtemelen “şanslı kaybeden” olarak son 32 turuna girecek, ancak bu aşamada kimse böyle bir piyangoya katılmak istemez. Avusturya’nın gol farkı Cezayir’inkinden daha iyi olduğundan, bir beraberlik bile onları bir üst tura taşıyacaktır. Marcel Sabitzer, Arjantin maçında Avusturya formasıyla 100. kez sahaya çıktı ve Dortmund’un yaratıcı orta saha oyuncusu, Avusturya’nın turnuvada daha ileriye gitmesi için kilit bir isim olacak.

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Muhtemel ilk 11'ler

Cezayir: Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri; Boudaoui, Bentaleb; Hadj Moussa, Maza, Chaibi; Gouiri.

Avusturya: Schlager; Posch, Danso, Alaba, Laimer; Seiwald, Schlager; Schmid, Wanner, Sabitzer; Gregoritsch.

Cezayir'in 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Masstil (Stade Nyonnais), Luca Zidane (Granada)

Defans oyuncuları: Achraf Abada (USM Alger), Rayan Ait-Nouri (Manchester City), Zinedine Belaid (JS Kabylie), Rafik Belghali (Verona), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Samir Chergui (Paris FC), Jaouen Hadjam (Young Boys Bern), Aissa Mandi (Lille), Mohamed Amine Tougai (Esperance)

Orta saha oyuncuları: Houssem Aouar (Al-Ittihad), Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui (Nice), Fares Chaibi (Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Yassine Titraoui (Charleroi), Ramiz Zerrouki (Twente)

Forvetler: Mohamed Amine Amoura (Wolfsburg), Nadir Benbouali (Gyori ETO), Adil Boulbina (Al-Duhail), Fares Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Marsilya), Riyad Mahrez (Al-Ahli), Anis Hadj Moussa (Feyenoord).

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Avusturya'nın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Patrick Pentz (Brondby), Alexander Schlager (RB Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Pilsen)

Defans oyuncuları: David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (Freiburg), Phillipp Mwene (Mainz), Stefan Posch (Mainz), Alexander Prass (Hoffenheim), Michael Svoboda (Venezia)

Orta saha oyuncuları: Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Braga), Konrad Laimer (Bayern Münih), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Romano Schmid (Werder Bremen), Alessandro Schopf (RZ Pellets WAC), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Paul Wanner (PSV Eindhoven), Patrick Wimmer (Wolfsburg)

Forvetler: Marko Arnautovic (Kırmızı Yıldız Belgrad), Michael Gregoritsch (Augsburg), Sasa Kalajdzic (LASK).

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Takım haberleri ve kadrolar

Cezayir'in teknik direktörü Vladimir Petkovic'tir. Maç öncesinde herhangi bir sakatlık veya cezalı oyuncu bildirilmemiştir ve muhtemel ilk 11 kadrosu da açıklanmamıştır. Maçın başlama saatine yaklaştıkça takım haberlerine yeni bilgiler eklenecektir.

Avusturya'nın teknik direktörü Ralf Rangnick'tir. Cezayir'de olduğu gibi, şu anda herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmamakta ve muhtemel ilk 11 kadrosu da açıklanmamıştır. Maç yaklaştıkça güncellemeler yapılacaktır.

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Form durumu

Cezayir, son beş maçının üçünü kazandı, birinde berabere kaldı ve birinde yenildi. En son 23 Haziran’da Ürdün’ü 2-1 mağlup ettiler; bu maçta Amine Gouiri’nin son dakikalarda attığı golle geri dönüş yaparak galibiyeti garantilediler. Bundan önce, 1. maç gününde Arjantin'e 3-0 yenilmişti. Turnuva öncesi hazırlık maçlarında Cezayir, Bolivya'yı 4-0, Hollanda'yı ise 1-0 mağlup etmişti. Ayrıca Mart ayında Uruguay ile 0-0 berabere kalmıştı. Bu beş maçta Cezayir sekiz gol atıp dört gol yedi.

Avusturya ise son beş maçının üçünü kazandı, birini kaybetti ve birinde berabere kaldı. En son 22 Haziran'da Dallas'ta Arjantin'e 2-0 yenildi; bu maçta Lionel Messi iki gol attı. Bundan önce Avusturya, 1. Maç Günü’nde Ürdün’ü 3-1 yenerek 1990’dan bu yana ilk Dünya Kupası galibiyetini elde etmişti. Turnuva öncesi hazırlık maçlarında Tunus’u 1-0, Güney Kore’yi 1-0 yendiler ve Mart ayında Gana’yı 5-1’lik ezici bir skorla mağlup ettiler. Avusturya bu beş maçta dokuz gol attı ve üç gol yedi.

Karşılaşma Geçmişi

Cezayir ve Avusturya arasındaki son karşılaşmalara ilişkin karşılaştırmalı veriler mevcut değildir. Kansas City Stadyumu'nda oynanacak bu maç, mevcut en güncel veriyi temsil etmektedir; daha fazla tarihsel bilgi elde edildiğinde güncellemeler eklenecektir.

Puan Durumu

J Grubu’nda, bu belirleyici 3. Maç Günü karşılaşması öncesinde Avusturya şu anda ikinci, Cezayir ise üçüncü sırada yer alıyor.