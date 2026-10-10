Cezaya rağmen: Portekiz Federasyonu, Ronaldo'nun milli takıma dönüşünü açıkladı

Portekiz Futbol Federasyonu, yıldızı Cristiano Ronaldo'nun önümüzdeki kasım ayındaki uluslararası ara döneminde A Milli Takım'a döneceğini açıkladı.

Portekiz Futbol Federasyonu'na bağlı Disiplin Kurulu, bugün cumartesi günü, Cristiano Ronaldo'nun geçen uluslararası ara dönemde Danimarka maçından 24 saat önce kamptan ayrılması gerekçesiyle hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

Kurul ayrıca, Suudi Al Nassr'ın kaptanının otomatik olmayan bir şekilde geçici olarak men edilmesine karar verildiğini ve davanın "acil" olarak sınıflandırıldığını açıkladı; bu, soruşturma tamamlanıp nihai ceza açıklanana kadar verilen ilk resmî yaptırım niteliğinde.

Bu kararın ardından birkaç saat sonra Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença, Ronaldo'nun önümüzdeki uluslararası ara dönemde A Milli Takım'a dönmesini istediğini vurguladı.

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Proença, İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı açıklamalarda şunları söyledi: "Federasyon, teknik direktör ve Ronaldo'nun bütün takım arkadaşları tek yürek halinde; Ronaldo'nun dönmesini istiyoruz."

Şöyle ekledi: "Ronaldo'nun önümüzdeki kasım ayındaki uluslararası ara dönemde dönmesini bekliyorum. Kendisi de dönmek için istekli. O, tüm zamanların en iyi oyuncusu."

Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı'nın bu açıklamaları, "Madeira'nın füzesi"nin bir aydan 6 aya kadar bir süre men edilebileceğinden söz eden bazı raporlara rağmen geldi.

Portekiz Milli Takımı, önümüzdeki ay UEFA Uluslar Ligi'ndeki grup aşamasını tamamlayacak. 14'ünde Danimarka'yı ağırlayacak, 3 gün sonra ise son turda Galler'e konuk olacak.

Portekiz Milli Takımı'nın, ilk dört maçını kazanmayı başararak 12 puanla grubunun lideri konumuna yükselmesinin ardından UEFA Uluslar Ligi çeyrek finaline çoktan yükseldiğini hatırlatmakta fayda var.