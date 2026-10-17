Zamalek'in forveti Nasır Mensi, dün cuma günü Afrika Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunun ilk maçında Ruanda Ordu takımına attığı golü kutlarken sınırı aşmasından dolayı özür diledi.

Nasır, "Instagram" hesabından şunları yazdı: "Zamalek'in büyük taraftarı, Allah'tan sonra evim, ailem ve dayanağımdır. Bu sözleri yazarken, formayı yere atmam nedeniyle bana kırılan her kulüp taraftarından özür dilemem gerektiğini hissediyorum. Bu benim adıma hatalı bir davranıştı ve tüm samimiyetimle özür diliyorum. Yaşadığım baskı ya da öfke ne olursa olsun, bu davranış için bir mazeret değil ve her türlü cezayı kabul ediyorum."

Şöyle devam etti: "Zamalek kulübünün ve taraftarının Allah'tan sonra üzerimde büyük bir hakkı var. Bana güven ve fırsat veren bu yerin hakkını inkar etmeyeceğim ve attığım her golde daima arkamda duran taraftarın sevgisini unutmayacağım. Ulaştığım her başarı, Allah'ın lütfundan sonra kulübün, taraftarının, takım arkadaşlarımın ve yanımda duran herkesin desteğiyledir."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben sizden biriyim. Benim için Zamalek sadece bir kulüp değil; bir ev, bir aile ve bir aidiyettir. Nasır Mensi, Zamalek'in ve taraftarının üzerindeki hakkını asla unutmayacak."

Devamında ise: "Biz tek bir aileyiz ve hiçbir şeyin aramızı ayırmasına izin vermeyeceğiz. Belki anlaşmazlığa düşebiliriz ama birlikte yaşadıklarımız her türlü durumdan daha büyüktür ve Zamalek sevgisi bizi her zaman bir araya getirir."

Şunları da ekledi: "Bana kırılan her Zamalek taraftarından özür diliyorum. İnşallah bu özrün karşılığını sahada performansımla ve gayretimle vereceğim ve hakkımdaki güzel düşüncelerinize yakışır şekilde kalacağım. Yaşasın Zamalek, yaşasın onun büyük taraftarı. Zamalek taraftarı daima kalbimizdedir."

Hatırlatmak gerekirse, Zamalek kulübü futbol direktörü Abdünnasır Muhammed, uygunsuz gol sevinci sonrasında Nasır Mensi'ye ağır bir para cezası verilmesine karar vermiş, ancak cezanın detayları şu ana kadar açıklanmamıştı.







