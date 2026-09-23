Real Madrid, hesapta olmayan tehlikeli bir virajdan geçiyor. La Liga'daki son yedi maçtaki iki mağlubiyet, sonuncusu Atletico Madrid karşısındaki derbi, kraliyet ekibini gerçek bir krizin tam ortasına sürüklerken, Florentino Perez'in başını çektiği yaz devriminin faydası hakkında da soru işaretlerinin kapısını araladı.

Yaz döneminde Real Madrid başkanı, takımı tamamen yeniden yapılandırma kararı aldı ve ilk ve en dikkat çeken kararı, Portekizli teknik adamın oyuncuları en iyi seviyelerine döndürebilme ve kaybolan itibarı yeniden kazandırabilme yeteneğine bir bahis oynayarak Jose Mourinho ile anlaşmak oldu. Ancak gerçek şok edici geldi; durum düzelmedi, aksine geçen sezonla benzer, hatta daha kötü bir hale geldi. Bu durum Bernabeu tribünlerinde büyük bir endişe yaratırken, Mourinho'yu gün geçtikçe artan eleştirilerin baskısı altına sokuyor.

2032'ye kadar sözleşme ve ani çöküş

Perez'in aldığı büyük kararlar arasında, Brezilyalı yıldız Vinicius Junior'ın sözleşmesini 30 Haziran 2032'ye kadar uzatmak da vardı. Bu devasa sözleşmeyle oyuncu yıllık yaklaşık 24 milyon euro kazanacak ve Kylian Mbappe'nin ardından takımın en yüksek maaş alan ikinci oyuncusu olacak.

Bu tarihi sözleşmenin imzalanmasından bu yana Vinicius'un performansı sert ve ani bir şekilde düştü. Avrupa'nın savunmalarını korkutan oyuncu, öyle büyük bir taraftar ve medya baskısı altında kaldı ki, Real Madrid taraftarının geniş bir kesimi artık açıkça onun ilk on birden çıkarılmasını ve genç kanat oyuncusu Yan Diomande'ye şans verilmesini talep etmeye başladı.

"Yedek kulübesini denemesi gerekiyor"

Bu görüşü, Josep Pedrerol'ün sunduğu "El Chiringuito" programına yeni katılan ünlü spor gazetecisi Matias Prats, "Radio Marca" programındaki katılımı sırasında güçlü bir şekilde savundu. Bu görüşleri İspanyol "Sport" gazetesi aktardı.

Prats sözlerine, Brezilyalının durumuna dair sert bir teşhisle başlayarak şunları söyledi: "Vinicius bu sezonun başında iyi bir performans göstermedi. Çözüm açık: Yedek kulübesine oturmanın sonuçlarını denemesi gerekiyor."

Ve ekledi: "Hem kendi çıkarı hem de Real Madrid'in çıkarı için. Bir uyarıya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Vinicius iyi oynamıyor, canlılıktan yoksun, hiçbir oyuncuyu geçemiyor ve hiç çaba göstermiyor."

Prats hazır alternatife de işaret ederek şunu vurguladı: "İlk on birde yer almak için neredeyse yalvaran bir oyuncu var, o da Diomande."

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Mourinho sistemi değiştirir mi?

"Radio Marca"ya katkı sağlayan bir analist ise Mourinho'nun takımın görünümünü, özellikle hücum hattında, değiştirmek için başka çözümlere sahip olduğu yönünde yorum yaparak şunları söyledi: "Gerçek bir santrfor sokabilir. Carlos Espai'nin şu anda fazlalık olmadığını düşünüyorum; o farklı türde bir oyuncu ve takıma yeni bir hücum derinliği katabilir."

Prats ateşli katılımını, kraliyet ekibinin şu anki halini özetleyen bir ifadeyle sonlandırdı ve mevcut Real Madrid'i "ruhsuz bir takım" olarak nitelendirdi.