José Mourinho yönetimindeki Real Madrid, dün akşam Valencia'yı Mestalla Stadı'nda oynanan ve La Liga'nın 12. haftasına denk gelen karşılaşmada 3-0 mağlup ederek rahat bir galibiyet elde etti.

Ve tıpkı Madrid ekibinin Valencia kalesine yaptığı ziyaretlerin çoğunda olduğu gibi, maç tartışmalardan ve gerilimden uzak kalmadı.

Sport gazetesi, en dikkat çeken olayların devre arasında soyunma odaları tünelinde yaşandığını ve Jude Bellingham ile Antonio Rüdiger'in bunun başrolündeki iki isim olduğunu aktardı.

Bölgede bulunan gazeteciler, iki takımın oyuncularının ve teknik ekip üyelerinin bir tartışmaya girdiğini, bu tartışmaya Valencia kulübünün güvenlik ekibinden kişilerin de dahil olduğunu açıkladı.

Bu gazetecilere göre, Bellingham'ın güvenlik görevlilerinden birine darbe indirdiğinden şüpheleniliyor; Rüdiger'in ise bir başka görevliye tokat attığından şüpheleniliyor.

Bunun ardından, saldırıya uğrayan iki kişi maçın hakemi Hernández Maeso'ya giderek yaşananların kayda geçirilmesini ve saldırıların maç raporunda belgelenmesini talep etti, ancak bu sonunda gerçekleşmedi.

İşte bu nedenle "Superdeporte" gazetesi, hakem Hernández Maeso'nun raporunu "utanç tutanağı" olarak nitelendirdi ve Real oyuncularının davranışlarına raporda yer verilmemesinin onları her türlü cezadan kurtardığını değerlendirdi.

Ancak maç raporu, başrolünde Valencia kulübünün sportif direktörü Braulio Vázquez'in bulunduğu bir başka olayı içeriyordu. Hernández Maeso'nun ifadesinde şunlar yer aldı: "Devre arasında, Valencia kulübünün sportif direktörü Braulio Jesús Vázquez Benítez soyunma odaları tünelindeydi ve burada bir tartışmaya yol açtı; durum, öfkeli bir tonla kendisine defalarca 'Faul değil, faul değil! Ne kadar gülünç bir şey' diye seslendiği birinci yardımcı hakemle karşı karşıya gelmesine kadar vardı."

Bu durum karşısında, kimliğini tespit eden Ulusal Polis güçlerinden unsurların müdahalesi zorunlu hale geldi; bu güçler olaya son vermek için kendisini tutmak ve bölgeden uzaklaştırmak zorunda kaldı.