İlk bakışta Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'ın, Barcelona'ya karşı oynanacak El Clasico da dahil olmak üzere 4 maç ceza alması, teknik direktör Jose Mourinho için yıkıcı bir haber gibi görünebilir; ancak mevcut verilere göre bu durum, kraliyet ekibinin şu ana kadar dalgalı giden sezonunda olumlu bir dönüm noktası olabilir.

Vinicius, belki de Real Madrid'e katıldığından bu yana en kötü form düşüşü dönemini yaşıyor; özellikle de artık takımın en önemli yıldızlarından biri olarak değerlendirildiği düşünülürse. La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 10 maçta yalnızca bir gol atmış olması bu konuda yeterli bir göstergedir.

Cezanın etkisi mi?

Mourinho, dün akşam Roma karşısında Vinicius'u sahaya sürdü; Brezilyalı yıldızın, maçın başlama vuruşundan yalnızca iki saat kadar önce açıklanan cezasına sahada yanıt vermesini umuyordu.

Cezanın maçtan önce açıklanmasının Vinicius'u zihinsel olarak etkilediğini kesin olarak söylemek mümkün olmasa da, performansı beklenen yanıtı vermedi ve önceki sezonlarda bilinen seviyesine geri dönebilme kapasitesine dair soru işaretlerini artırdı.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Brezilyalı kanat oyuncusu, Roma maçında Real Madrid'in en kötü futbolcularından biriydi. "Sofascore" ağının istatistiklerine göre, sahada kaldığı 59 dakikada kaleyi hiç yoklamadı, topla yalnızca 22 kez buluştu ve 6 kez top kaybı yaşadı.

Tüm bunlara ek olarak, topu topuğuyla aktarmaya çalıştığı sırada yaptığı ve doğrudan Roma'nın golüne yol açan hata da vardı; top Donyell Malen'e ulaştı ve Malen bu durumu değerlendirerek ev sahibi ekibin ikinci golüyle sonuçlanan atağı başlattı.

Maçın 60. dakikası geçildiğinde Real Madrid 3-1 geriye düştükten sonra, Mourinho'nun harekete geçip hücum hattına yeni bir kan vermek amacıyla Vinicius'u oyundan çıkarması doğaldı.

Mourinho, Vinicius'a olan güvenini yitirmeye başladı mı?

Bu, Mourinho'nun Vinicius'u maçın bitimine yarım saat kalmadan oyundan çıkardığı ilk durum değil; aynısı, takımın geride olduğu Atletico Madrid'e karşı oynanan derbi maçında da yaşanmıştı.

Atletico Madrid ve Roma maçları arasında bir başka olay da Vinicius'un Villarreal karşısında ilk 11'in dışında bırakılması ve oyuna sonradan girmesiydi; kırmızı kart gördüğü maç da buydu. Tüm bu durumlar, Portekizli teknik direktörün Real Madrid'i Brezilyalı oyuncu olmadan düşünmeye başladığını gösteriyor.

Mourinho, oyuncunun yaşadığı zorluklar ve birden fazla şans tanınmasına rağmen beklenen görüntüyü verememesi karşısında, Vinicius'un seviyesini geri kazanabileceğine dair güvenini yitirmiş olabilir.

Ancak Vinicius'un o gecesinde en kötü olan şey, soluk performansı ya da gole yol açan hatası değildi; Brezilyalı oyuncunun oyundan çıkarıldığı andaki tepkisiydi. Şaşkınlığını belli etti ve Portekizli teknik direktörün kararı konusunda ona sitem etmeye gitti; oysa Mourinho, bu fırsatları hak eden başka oyuncuların aleyhine olacak şekilde birçok kez onu kayırmıştı.

Dönüm noktası

Vinicius'un saha içindeki ve dışındaki davranışları, Mourinho'nun kendisini destekleyen tutumunu değiştirmeye yeterli; basına yaptığı açıklamalar bunun aksini söylese bile. Özellikle de Brezilyalı oyuncunun oyundan çıkışı, kraliyet ekibi adına bir dönüm noktası oluşturdu ve takıma, o sahada kalmaya devam etseydi belki de elde edilemeyecek son dakika galibiyetini kazandırdı.

Nitekim onun yerine oyuna giren Brezilyalı Endrick, sahada kaldığı yarım saatte dikkat çekici bir performans sergiledi, ilk dakikalardan itibaren tehlike yaratmayı başardı ve performansını, takımın geri dönüşüne katkı sağlayan bir gol ve bir asistle taçlandırdı.

Real Madrid'in oyununun, Vinicius'un çıkışının ardından bu şekilde değişmesi yalnızca bir tesadüf olamaz ve görünen o ki Mourinho da bunu fark etti.

Real Madrid, Vinicius'un cezasından nasıl faydalanabilir?

Kader, Vinicius'un Real Madrid'in La Liga'daki önümüzdeki dört maçının dışında kalmasını, İspanya Federasyonu Müsabaka Komitesi'nin dün açıkladığı ceza kararı gereği zorunlu kıldı. Bu, Villarreal maçındaki tuhaf davranışlarının ardından -ister Saliba'yı saçından çekmesi, ister hakem kararına itiraz etmesi- sorumluluğunu tek başına Brezilyalı oyuncunun taşıdığı bir ceza.

Vinicius, La Liga'da sırasıyla Sevilla, Barcelona, Racing Santander ve Valencia maçlarında forma giyemeyecek; ancak bu dört maç arasında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ve AEK Atina'ya karşı oynanacak iki karşılaşma bulunuyor ve Mourinho isterse Brezilyalı oyuncu bu maçlarda sahaya çıkabilir.

Vinicius'un yokluğu, Portekizli teknik direktöre hücum hattında yeni unsurlardan faydalanma ve belki de ön alanı yeniden şekillendirme kapısını açacak.

Senaryoların ilki, en pahalı transfer olan Yan Diomande'ye güvenmek; zira Fildişili yıldız iki maçta ilk 11'de yerini sağlamlaştırmaya başlamıştı ve bunların ilki Villarreal karşısında Vinicius'un yerine olmuştu.

Ayrıca Mourinho, Roma karşısındaki sürpriz performansının ardından Endrick'i ödüllendirebilir; Roma gecesinin getirdiği büyük moral desteğinden iki taraf da yararlanacaktır.

Yine Mourinho, açılış maçı olan Inter Milan karşılaşmasında parlayan Brahim Diaz ya da bugün kendisini ilk 11'in dışında bulan, ardından oyuna girip geri dönüşte iki gol hazırlayan Arda Güler gibi oyuncuların dakikalarını artırmak için bir fırsat bulabilir.

Son senaryoda ise Kylian Mbappe, sakatlanmadan önce Fransa Milli Takımı'nda Zinedine Zidane'ın yönetiminde oynadığı gibi kanada kayarak Vinicius'un pozisyonunu üstlenebilir; santrfor mevkisine de, Mourinho her başvurduğunda kendini kanıtlayan genç İspanyol Carlos Espi getirilebilir.