Sami Al-Jaber, bu yılki Dünya Kupası’nda çeyrek saatlik bir performans yüzünden tarihi Asya tahtını kaybetti.

Japonya milli takımı, Cuma günü sabahın erken saatlerinde Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü ve son turunda İsveç ile 1-1 berabere kaldı.

75. dakikada tarihi bir olay yaşandı: Defans oyuncusu Yuto Nagatomo, Kito Nakamura'nın yerine Japonya milli takımında oyuna girdi.

"X" sitesindeki "Mstership" istatistik hesabına göre, Nagatomo'nun sahaya çıkması onu tarihte 5 Dünya Kupası turnuvasında fiilen yer alan ilk Asyalı oyuncu yaptı. Nagatomo, 2010 Güney Afrika turnuvasından başlayarak günümüz turnuvasına kadar bu turnuvalarda yer aldı.

39 yaşındaki oyuncu, daha önce 4 Dünya Kupası'nda yer almış 5 Asyalı futbolcuyu geride bıraktı. Bu isimlerin başında, 1994, 1998, 2002 ve 2006 yıllarında turnuvaya katılan Suudi Arabistan milli takımının efsanesi Sami Al-Jaber geliyor.

Listede ayrıca 1990'dan 2002'ye kadar katılan Güney Koreli Hong Myung-bo, 2014'ten bugünkü turnuvaya kadar forma giyen vatandaşı Son Heung-min ile aynı turnuvalarda yer alan İranlı İhsan Haj Safi ve Ali Reza Jahanbakhsh da yer alıyor.

Sami El-Jaber, 3 golle Dünya Kupası tarihindeki en golcü Arap oyuncu olmaya devam ediyor; ancak vatandaşı Salem Al-Dossari’nin Yeşil Burun Adaları’na karşı gol atması ya da Mısırlı yıldız Muhammed Salah’ın İran’a karşı gol atması durumunda bu rekorunu kaybedebilir.