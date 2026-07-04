Çeyrek finallerden önce… Suudi Arabistan Ligi’nden Dünya Kupası’nda kaç oyuncu kaldı?

Suudi Arabistan, A Milli Takımı’nın turnuvadan erken elenmesine rağmen, Roshen Ligi’nin yıldızları sayesinde 2026 Dünya Kupası’nda (ABD, Kanada ve Meksika) hâlâ adını duyurmaya devam ediyor.

Suudi milli takımı, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları ile berabere kalarak topladığı sadece iki puanla 8. grubun son sırasında yer aldı ve İspanya'ya 4-0'lık ağır bir yenilgiye uğradıktan sonra grup aşamasında turnuvaya veda etti.

Grup aşaması ve 32'li turun sona ermesinin ardından taraftarlar, bugün Cumartesi günü ABD'nin Houston kentindeki "NRG" Stadyumu'nda Fas ile Kanada milli takımları arasında oynanacak maçla başlayacak olan son 16 turunu heyecanla bekliyor.

SuudiArabistan’ın “El Şark El Awsat” gazetesine göre, çeyrek finallerde 7 farklı milli takımı temsil eden 12 Roshen Ligi yıldızı yer alıyor.

Bu listenin başında, Cristiano Ronaldo, João Félix, João Cancelo ve Rúben Neves olmak üzere 4 oyuncuyla Portekiz milli takımı yer alırken, Fas milli takımından kaleci Yassine Bounou ve Marwan Saadane ile Brezilyalı Fabinho ve Roger Ibáñez de listede yer alıyor.

Buna karşılık, 4 farklı uyruktan birer oyuncu yer alıyor: Mısırlı Nabil Emad “Dunga”, İngiliz Ivan Tony, Meksikalı Julian Kinones ve Fransız Theo Hernandez.

Hatırlanacağı üzere, 2026 Dünya Kupası'nın başlangıcında, 19 farklı milli takımı temsil eden 50 Roshen Ligi oyuncusu yer almıştı; ancak bunların yarısı, turnuvadan erken elenen Suudi Arabistan milli takımından geliyordu.