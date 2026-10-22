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Çeyrek asrın en iyisi: Diomande, Şampiyonlar Ligi'ne tarihi bir Afrika imzası attı

Real Madrid - RB Leipzig
Real Madrid
RB Leipzig
Şampiyonlar Ligi
Barcelona - Real Madrid
Barcelona
La Liga
Y. Diomande
Inter
İspanya
Almanya
Côte d’Ivoire
İtalya

Eski Leipzig oyuncusu oyuna sonradan girerek farkı yarattı

Fildişi Sahilli Yan Diomande, önceki gece çarşamba akşamı Santiago Bernabeu'da oynanan ve kıtasal turnuvanın üçüncü haftası kapsamında yer alan karşılaşmada, Real Madrid'in konuğu Alman ekibi Leipzig'i 4-1 mağlup etmesine yaptığı büyük katkıyla UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.

İstatistik ağı "Opta"'ya göre, 19 yaşındaki Diomande, Nijeryalı Obafemi Martins'in Eylül 2003'te Inter Milan forması altında Arsenal karşısında yaptığının ardından, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tek bir maçta hem gol atan hem de asist yapan en genç Afrikalı oyuncu oldu.

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Diomande, Leipzig maçının 70. dakikasında oyuna sonradan girdi ve eski takımı karşısında kısa sürede imzasını atmayı başardı. 83. dakikada Real Madrid'in Fransız Kylian Mbappe tarafından atılan üçüncü golüne asist yaptı, ardından 87. dakikada ceza sahası içinden sert bir şutla dördüncü golü bizzat kendisi kaydetti.

Fildişi Sahilli oyuncunun parladığı bu an, önümüzdeki pazar günü LaLiga maçları kapsamında Spotify Camp Nou'da ezeli rakibi Barcelona'ya konuk olmaya hazırlanan Madrid ekibi açısından son derece önemli bir zamanlamaya denk geldi.

Katalan ekibi 27 puanla İspanya Ligi puan durumunun lideri konumundayken, Real Madrid yerel ligde Real Betis (1-0) ve Atletico Madrid (2-1) karşısında iki yenilgi aldıktan sonra 21 puanla üçüncü sırada yer alıyor.


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