Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Aleksander Čeferin, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından forvet Folarin Balogun’a verilen bir maçlık cezasının uygulanmasının askıya alınması kararını protesto etmek amacıyla Dünya Kupası final maçını boykot etti. Bu olay, iki kurum arasındaki gerginliğin en son örneği oldu.

ABD'li forvet Folarin Balogun, Dünya Kupası son 16 turunda ABD milli takımının Belçika'ya yenilmesinden önce geniş çaplı bir tartışmanın odağında yer almıştı.

Monaco'da forma giyen forvetin, ABD milli takımının Bosna-Hersek'i 2-0 yendiği 32'li tur maçında, Tarik Maharmoviç'e yaptığı faulün ardından kırmızı kart görmüştü.

Kurallara göre Balogun’un bir sonraki maç olan Belçika karşılaşmasında oynamaması gerekiyordu; ancak ABD Başkanı Donald Trump devreye girerek FIFA Başkanı Gianni Infantino ile doğrudan görüştü ve 12 aylık cezasının uygulanması askıya alındı, böylece oyuncu Belçika milli takımı karşısında forma giyebildi.

FIFA, Uluslararası Futbol Federasyonu Disiplin Yönetmeliği’nin 27. maddesine dayanarak cezanın uygulanmasını 12 ay süreyle askıya almaya karar verdi.

İngiliz "The Times" gazetesi, Chefrin'in Balugon krizinin etkilerini henüz atlatamadığını ve Dünya Kupası finalini boykot etmeyi tercih ettiğini ortaya koydu; bu olay, maçta yer almamasının başlıca nedenlerinden biriydi.

Gazete, turnuva sonrasında UEFA ile FIFA arasındaki ilişkilerin gerginleştiğine dikkat çekti; ayrıca Chefrin, ABD makamlarının Somalili hakem Ömer Artan’ın ülkeye girişini yasaklama kararından da memnun değildi.

Artan daha sonra, önümüzdeki Ağustos ayında Paris Saint-Germain ile Aston Villa arasında oynanacak Avrupa Süper Kupa maçını yönetmek üzere atandı.

Ayrıca FIFA’nın İran’a uygun muamele göstermemesi UEFA içinde hoşnutsuzluğa yol açarken, Avrupa Birliği’nin su molalarının kabul edilmesi ve final maçında devre arası molasının maçın ortasında yapılan gösteri nedeniyle uzatılması gibi bazı oyun kurallarının değiştirilmesine itiraz etmesi de bu hoşnutsuzluğa katkıda bulundu.

Turnuvanın açılış maçı olan Meksika-Güney Afrika karşılaşmasına katılan Cheverin, FIFA’nın bilet satışında uyguladığı dinamik fiyatlandırma stratejisinin de en önde gelen eleştirmenlerinden biriydi.