Mısır Milli Takımı oyuncusu Mahmoud Sabir, 2026 Dünya Kupası’nda İran ile oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bir çeviri hatası nedeniyle yabancı bir gazetecinin kendisine yönelttiği soruyu yanlış anlaması sonucu utanç verici bir durum yaşadı.

Basın toplantısı sırasında Amerikalı bir gazeteci, “Firavunlar”ın oyuncusuna LGBT+ topluluğunun “Gurur Günü” hakkındaki görüşünü sordu; ancak çeviri, sorunun genel anlamıyla “gurur”dan bahsedildiğini sanan Mahmoud Saber için net değildi.

Oyuncu ilk başta gülümseyerek, “Tabii ki… Bu kesinlikle en iyi şey,” diye yanıt verdi; ancak daha sonra salondan biri araya girerek sorunun genel anlamda “gurur” kavramıyla değil, LGBT+ topluluğuna verilen destekle ilgili olduğunu açıkladı.

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Konunun açıklığa kavuşmasının ardından Mahmud Sabir, cevabını hemen düzelterek, “Hayır… Bu tür konulardan bahsetmeyi tercih etmiyorum,” dedi ve olay konferans salonunda hızla sona erdi.

Olay, Mısır milli takım oyuncusunun İran karşılaşmasında gösterdiği parlak performansın ardından yaşandı. Oyuncu, 1-1 berabere biten maçta “Firavunlar”ın golünü attı. Bu sonuçla Mısır milli takımı, beş puanla ikinci sırada yer alarak 32’li turlara yükselme hakkı kazandı.

Mısır Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda Avustralya ile karşılaşacak. Maç, 3 Temmuz Cuma günü Mekke saatiyle akşam saat 9'da, ABD'nin Dallas kentindeki bir stadyumda oynanacak.