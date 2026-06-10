Çevik kuvvetler müdahale etti... Brezilya-ABD maçında 4 Brezilyalı oyuncu oyundan atıldı

Brezilya'nın Fortaleza kentinde ABD ile oynanan dostluk maçı büyük bir kargaşaya ve kavgaya dönüşünce, Brezilya Kadın Milli Futbol Takımı'ndan 4 oyuncu ve 4 kişi stadyumdan atıldı.

ABD milli takımı, ikinci yarıda savunma oyuncusu Isabella Chagas'ın kendi kalesine attığı gol sayesinde 1-0 galip geldi.

Bazı Brezilyalı oyuncular ile maçı yöneten İspanyol hakem Paula Ceboyada López arasında yaşanan çatışmanın ardından, ev sahibi takımın maçı 9 oyuncuyla tamamlamasının ardından, polis olayları yatıştırmak için müdahale etti. Ayrıca takımın teknik direktörü, üç yardımcı antrenör ve idari personel de oyundan atıldı.

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İlk yarıda takımın renkleriyle çakışan kıyafeti nedeniyle sarı kart gören Brezilya teknik direktörü Arthur Elias, 77. dakikada topu uzaklaştırdığı için ikinci bir uyarı aldı. Reuters ajansına göre, Lopez bazı yardımcılarını da oyundan attı.

Bia Zanirato, uzatma dakikalarında Emily Sonnet'i ittiği için ikinci sarı kartını gördü, ardından Tarsiani, kısa bir süre sonra Sofia Wilson'a dirsek attığı için doğrudan kırmızı kart gördü.

Brezilyalı forvet Kerolin de maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra Lopez'e itiraz ettiği için oyundan atıldı. Ludmila ise hakeme alaycı bir şekilde alkışladığı için kırmızı kart gördü.

Maçın ardından ABD teknik direktörü Emma Hayes, "Brezilya'ya büyük saygı duyuyorum, bu asla unutmayacağım bir deneyim oldu" dedi.

Geçen Cumartesi çift maçın ilkinde ABD'yi 2-1 yenen Brezilya, gelecek yıl Kadınlar Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak.

ABD'nin orta saha oyuncusu Lindsey Heps, "Umarım Dünya Kupası finali böyle olmaz" dedi.