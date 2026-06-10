Suudi Al-Ahli kulübü, ezeli rakibi Al-Nassr'ın yıkıntıları üzerinde yeni bir şampiyonluk kazanma hedefiyle yoluna devam ediyor.

Al-Ahli, son iki sezonda 3 şampiyonluk kazandı: bir Suudi Süper Kupası ve iki Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Bunlardan sonuncusu, geçtiğimiz Nisan ayında Japon ekibi Machida Zelvia'yı yenerek elde edildi.

Suudi gazetesi "Al-Riyadiah", Al-Ahli'nin kazanmayı hayal ettiği yeni bir şampiyonluk olan Asya Süper Kupası'nı ortaya çıkardı.

Al-Ahli, Asya Futbol Konfederasyonu'na (AFC), Al-Nassr'ı yenerek Asya Şampiyonlar Ligi 2'yi kazanan Japon takımı Gamba Osaka ile Asya Süper Kupası maçı oynama olasılığını sordu.

Ancak Asya Futbol Federasyonu, önümüzdeki dönemde turnuvayı düzenlemek için ayrılmış bir bütçe bulunmadığı gerekçesiyle Al-Ahli'nin talebini sözlü olarak reddetti.

Asya Süper Kupası hakkında konuşulmasının bu ilk seferi değildi; önceki haberlerde, kıtasal federasyonun geçen sezon da Al-Ahli'nin şampiyonluğunun ardından turnuvayı düzenlemeyi düşündüğü belirtilmişti.

Asya Süper Kupası, 1995 yılında ilk kez düzenlenmiş, ancak 2002 yılındaki turnuvadan sonra durdurulmuştu. Bu turnuvada en çok şampiyon olan takım, Güney Koreli Suwon Samsung Bluewings ile eşit olarak iki kez şampiyon olan Al-Hilal'dir.