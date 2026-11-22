Luciano Spalletti, pazar günü Juventus'un başında Serie A kariyerindeki 600. maçına çıkarak tarihi bir dönüm noktasına ulaştı. Deneyimli teknik direktör, Allianz Stadyumu'nda Venezia karşısında gelen baskın ikinci yarı performansının ardından geleceğine ilişkin spekülasyonlara değindi.

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Spalletti baskı altında dönüm noktasına ulaştı

Juventus Teknik Direktörü Spalletti, Serie A'da kulübedeki 600. maçını Venezia karşısında alınan farklı 4-0'lık galibiyetle kutladı , ancak maçın ilk yarısında atmosfer çok daha sertti. İlk yarı sonunda kendi taraftarlarınca yuhalanan Juventus'un Davide Nicola'nın takımına karşı böylesine ikna edici bir sonuç alacağına dair pek işaret yoktu.

Geleceği ve İtalyan futbolunda böylesine önemli bir sayıya ulaştıktan sonraki hedefleri sorulduğunda eski Napoli teknik direktörü, söylentilere esprili bir yanıt verdi. Maç sonrası basın mensuplarına, "İnsanların söyledikleri düşünüldüğünde, 600 maça ulaştıktan sonraki kariyer hedefiniz nedir? Cevap 601. maça çıkmak, çünkü futbolda her şey olabilir" diyerek şakalaştı.

Kıvılcımı Woltemade çaktı

Maçın dönüm noktası, Kerim Alajbegovic'in sakatlanmasının ardından Nick Woltemade'nin devre arasında oyuna girmesiyle yaşandı. Oyuna sonradan giren Woltemade, Weston McKennie'nin istediği gibi vuramadığı top önüne düşünce gol perdesini açarak hemen etkisini gösterdi. Onun golüyle başlayan etkileyici dönüşte Teun Koopmeiners ikinci golü attı, ardından Juan Cabal kafayla üçüncü golü kaydetti. Randal Kolo Muani ise kazandırdığı penaltıyı gole çevirerek 4-0'lık farklı galibiyeti tamamladı.

Deneyimli teknik adam, devre arasından sonraki zihniyet değişimi için oyuncularını överken takımın ilk 45 dakikada eksik kalan ortak oyun anlayışını sonunda benimsediğini belirtti. Spalletti, DAZN Italia'ya "İkinci yarıya tercihlerini yaparak, kararlar alarak, paslarda daha akıcı davranarak ve bir takım fikriyle oynamaya çalışarak çıktılar" dedi.

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Kolo Muani için uygun rol arayışı

Kolo Muani gol atsa da Spalletti, eski Paris Saint-Germain hücum oyuncusunun içgüdülerine doğal olarak uymayan bir role hâlâ alışmaya çalıştığını kabul etti. Teknik direktör, taktik düzeni anlatırken "Kolo Muani'nin solda kendini daha rahat hissettiğine katılıyorum ama bu kadar maç varken santrfor oynayabilecek birine ihtiyacım var" dedi. Galibiyet Juventus için de kritik önemdeydi: Puanını 21'e çıkaran takım, dördüncü sıradaki Como'nun beş puan gerisinde altıncı sıraya yükseldi.

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Spalletti, Nico Gonzalez, Francisco Conceicao ve Edon Zhegrova gibi başka kanat oyuncularının da kanatlardaki yerler için yarıştığını belirterek kadro derinliğindeki sorunları anlattı. "Bu yüzden onu teşvik etmeli, merkezde de bunu yapabileceğini göstermeliyim. Ancak o boşluklara koşabilmek için tutumuyla o alanı yaratmalı. Arkasında bir rakip varken topu aldığında bundan hoşlanmadığını gösterdi, fakat yerinde durup topu almaya hazır beklemek yerine o pozisyona hareket edebilir" diye ekledi.

Parlak performansta istikrar arayışı

Teknik direktör, Juventus'un birbiriyle tezat oluşturan performansını yansıtan Edon Zhegrova'yı hem övdü hem de eleştirdi. Zhegrova, pozisyon yaratmada önemli rol oynarken savunmadaki ihmalkârlığıyla da teknik ekibi hayal kırıklığına uğrattı. Juventus'u şimdi yoğun bir hafta bekliyor: Perşembe günü Avrupa Ligi'nde Omonoia'yı ağırlayacak, ardından pazar günü Como deplasmanına çıkacak.

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Spalletti sözlerini şöyle tamamladı: "Zhegrova inanılmaz bir oyuncu, çünkü bazen kendisinin bile açıklayamayacağı şeyler yapıyor. Böyle bir dehası var; imkânsız göründüğünde bile hiçbir taktik kitabında yazmayan bir hamleyle ortaya çıkıyor. Ama bazen de sahada amaçsızca dolaşıyor, oyundan kopuyor ve Bremer'in gelip durumu toparlamak zorunda kaldığı pozisyonda olduğu gibi topu kaybediyor. Futbolda doğru tutumu sürdürmek temel önemde, çünkü birkaç an yeterli değil; maç boyunca istikrarlı olmanız gerekiyor."