Sebte şehrine destek amaçlı formalar meselesi, geçtiğimiz saatlerde, özellikle geçen salı akşamı Lecce maçının başlamasından önce Real Madrid'in üçlüsü Kylian Mbappé, Vinicius Junior ve Ibrahima Konaté'nin davranışının ardından büyük tartışmalara yol açtı.

Hikaye, oyunculara sahaya çıkmadan önce üzerinde "Hepimiz Kabayasız" ifadesi bulunan Sebte destek formaları dağıtıldığında başladı. Bu ifade, geçen temmuz ayının sonunda büyük bir Faslı nüfus akınına sahne olan özerk yönetimli Sebte şehrine destek amacı taşıyordu.

Üçlü (Mbappé, Vinicius ve Konaté) formalarını aldıklarında, üzerinde yazılı mesajı okumaya çalışırken şaşkınlık belirtileri gösterdiler ve formayı içeriğini gizleyecek şekilde yalnızca kısmen giymeye karar verdiler; ardından hemen çıkararak formayı ilk üzerinden atanlar oldular.

Bu konu, "Cadena Ser" radyosundaki "El Larguero" programında tartışıldı; Manu Carreño, bir tavır alan herkese olduğu gibi, tavır almamayı ya da belli bir sloganı benimsememeyi tercih edenlere de saygı gösterilmesinin önemini vurguladı.

Real'in üçlüsü taraftarlardan sert eleştirilere maruz kaldı ve program sırasında Jesús Gallego, bu üç oyuncunun bir lokma ekmek peşinde sınırları geçen insanlara destek gösteren bir forma giymek isteseydi ne olacağını sordu: "La Liga ne derdi? İspanya'daki mevcut durumda buna izin verir miydik? La Liga bu formayı giymenize izin verir miydi? Eminim ki vermezlerdi."

Manu Carreño da görüşünü belirterek, aynı fikir her iki takıma da sunulmuş olsaydı, La Liga'nın başka herhangi bir şehirdeki herhangi bir ticari derneğin aynı şeyi yapmasına izin vermeyeceğinden kesinlikle emin olduğunu vurguladı.

Kendi cephesinde Dani Garrido şunları açıkladı: "Bu, övgüye değer olsun ya da olmasın, Valensiyalı bir grup iş insanının yalnızca bir önerisiydi, ancak kesinlikle resmi bir etkinlik değildi."

Dolayısıyla bu bilgiler, göründüğünden daha fazla yönü içinde barındırıyor. Javier Herráiz'in "El Larguero" programında işaret ettiği gibi, öğrenilecek daha çok şey var: "Elche kulübü ne olduğunu açıklamak istemiyor. Elche'ye olayları nasıl aktardıklarını sorsanız, size anlatmazlar. Bana değil, çünkü ben önemli biri değilim; ama Elche'yi en uzun süredir takip eden gazeteci Moragó'ya da anlatmazlar. Mesele çok basit: Elche bunu Real Madrid'e ne zaman bildirdi? Formaları Real Madrid oyuncularına ne zaman teslim ettiler?"

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Görünüşe göre oyunculara ısınmadan sonra bilgi verildi; bazı oyuncuların üzerinde şaşkınlık belirdi ve televizyonda yayınlanan görüntü de buradan geldi. Görüntüde Vinicius ve Mbappé'nin formayı en son giyenler olduğunu ve bunu isteksizce yaptığını görüyoruz.

Birkaç oyuncuya yakın kaynakların İspanyol radyosuna aktardığına göre: "Oyuncular sahaya çıkma anına kadar formadan haberdar değildi. Onu aldılar ve giymeleri emredildi. Son derece utanç verici bir durumdu. Örneğin bugün Thibaut Courtois, halkla ilişkiler sorumlusu aracılığıyla bu sorunun sorulmamasını tercih etti. Bu, soyunma odasındaki herkesi rahatsız eden bir meseleydi."

Bu arada, İspanya Futbol Federasyonu Oyuncular Sendikası (AFE), formayı giydiği için Real Betis oyuncusu Faslı Abdessamad Ezzalzouli'nin ve giymediği için Mbappé'nin karşılaştığı türden durumlarla karşılaşmamak adına oyunculara daha fazla bilgi verilmesi gerektiğini açıkladı.

Her halükarda, Real Madrid önümüzdeki günlerde Sebte'ye yönelik bir jest yapacak: "Kulübün tavrı o formayı alıp giymek yönündeydi; bu da örneğin Barcelona'nın dört gün önce Levante karşısında yapmadığı bir şeydi ve hiçbir tepki yaratmamıştı."

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz