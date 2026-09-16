Elche ve Real Madrid maçının ardından yaşanan tartışma, bir hakem kararı ya da iptal edilen bir golle ilgili değildi; aksine Sebte şehrinde büyük öfkeye yol açan ahlaki bir görüntüyle ilgiliydi. Takımın yıldızları Kylian Mbappe ve Vinicius Junior, oyuncuların formalarında yer alan şehre destek mesajını gizlemekle suçlandı.

Sebte'deki Real Madrid taraftar derneği, oyuncuların bu davranışından duyduğu derin rahatsızlığı dile getirerek bunu "utanç" olarak nitelendirdi ve öfkesini ifade etmek üzere Real Madrid yönetimine resmi bir mektup göndereceğini vurguladı.

Dernek başkanı Miguel Angel Montano, şok anını şu sözlerle anlattı: "Başlangıçta, Real Madrid'in üç oyuncusunun şehrimize destek olan bir formayı gizleyeceğine inanmadık. Buradaki binlerce Real Madrid taraftarı adına üzülüyorum."

Maç boyunca gözler Mbappe, Vinicius ve üçüncü oyuncu Konate'ye çevrilmişti. Bu oyuncular, Sebte'ye destek mesajını kameralar önünde açıkça göstermemeyi tercih ettiler; birçok kişi bu hareketi, logoyu gizlemeye yönelik kasıtlı bir davranış olarak değerlendirdi.

Doğrudan ikiyüzlülük suçlaması

Sebte derneğinin saldırısı, davranışı "utanç" olarak nitelendirmekle sınırlı kalmadı; dernek başkanı daha da ileri giderek iki yıldızı "sahtekâr ve ikiyüzlü" olarak tanımladı.

Montano, İspanyol "Mundo Deportivo"nun aktardığı sert açıklamalarında şunları söyledi: "Bu, kimseyi savunmak değildi; bir destekti. Ne ırkçılık ne de siyaset vardı; sadece Sebte'ye ve sakinlerine bir destekti."

Ve şöyle devam etti: "Biri izinsiz evlerine girse Mbappe, Vinicius ve Konate ne düşünürdü bilmiyorum. Onlar ikiyüzlü."

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Dernek, meselenin siyasetle hiçbir ilgisi olmadığını, aksine bir şehir ve sakinleriyle insani bir dayanışma meselesi olduğunu vurguladı. Bu durum, mesajı gizleme kararını asılsız kılıyor ve ilgili oyuncuları Sebte'de yaptırımların ve geniş çaplı taraftar eleştirilerinin hedefi haline getiriyor.