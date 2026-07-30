Formanın ana rengi parlak bir mor. Ortada forma sponsoru Vodafone’un kırmızı-beyaz logosu öne çıkarken, yaka neon sarı renkte tasarlandı. Kollarda da siyah ile karışık neon sarı detaylar bulunuyor. Sırt numaraları ve oyuncu isimlerinde kullanılan renk de neon sarı.

BVB şu sıralar Asya turunda ve Dortmundlu yıldızlar yeni alternatif formayı Japon metropolü Tokyo’da resmen tanıttı. Tanıtıma ilişkin paylaşımlarda taraftarların yorumları büyük ölçüde oldukça olumsuzdu. Parlak renk ve tasarım çok sayıda taraftarın hiç hoşuna gitmedi.

BVB yeni sezona 22 Ağustos'ta başlıyor

Bu arada Dortmund’un 2026/27 sezonu iç saha forması klasik bir tasarıma sahip; baskın sarı renk siyah detaylarla birleşiyor. Yeni deplasman forması ise henüz resmen açıklanmadı, ancak gelen bilgilere göre siyah olacak.

Yaklaşan sezon BVB için 22 Ağustos'ta DFL-Supercup'ta FC Bayern Münih’e karşı oynanacak iç saha maçıyla başlayacak. Bir hafta sonra son şampiyon da Bundesliga’nın açılışında yine evinde sahaya çıkacak ve Hamburger SV ile karşılaşacak, ardından 1 Eylül’de yeni sezonun ilk deplasman maçı oynanacak. O gün Dortmund ekibi, DFB-Pokal 1. turunda Oberliga ekibi HEBC Hamburg’a konuk olacak.