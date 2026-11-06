Alman Thomas Tuchel, Hırvatistan ve İspanya maçları için İngiltere millî takımının kadrosunu açıklarken, İngiliz futbol kamuoyunda büyük tartışma yaratabilecek cesur kararlar almaktan çekinmedi. Kadroda, Üç Aslanlar'ın hesaplarında yer almaya alışmış bazı parlak isimlerin yokluğu dikkat çekti.

İngiltere teknik direktörü, Cole Palmer, Phil Foden, Kobbie Mainoo ve Rico Lewis'i teknik ve taktik nedenlerle kadro dışı bırakarak taraftarları şaşırttı. Bu adım, İngiltere teknik direktörünün millî takımdaki kâğıtları yeniden dağıtma ve projesini uygulamaya devam etme arzusunu yansıtıyor; bu uğurda İngiliz futbolunun en önde gelen yıldızlarından bazılarından vazgeçmek pahasına olsa bile.

Chelsea'nin yıldızı Cole Palmer'ın kadro dışı bırakılması, Alman teknik direktörün yaklaşan uluslararası ara döneminde oyuncunun hizmetlerinden yararlanmamaya karar vermesiyle Tuchel'in tercihlerindeki en dikkat çekici sürprizlerden biri oldu. Ayrıca Phil Foden, Kobbie Mainoo ve Rico Lewis de kadroda yer almadı.

Buna karşılık, Tuchel'in tercihleri bazı yükselen yetenekler için sevindirici haberler taşıdı. Alman teknik direktör, Fulham orta saha oyuncusu Josh King'e ve Borussia Dortmund'un yıldızı ile aynı zamanda kadroda yer alacak olan Jude Bellingham'ın küçük kardeşi Jobe Bellingham'a ilk kez davet gönderdi.

Kadroda, başta Jude Bellingham, Declan Rice, Harry Kane ve Trent Alexander-Arnold olmak üzere millî takımın en önde gelen yıldızlarından bir grup yer aldı. Bunların yanında Elliot Anderson, Morgan Rogers, Adam Wharton ve Rio Ngumoha gibi isimler de bulunuyor; bu da Tuchel'in yeni oyunculara fırsat verme ve mevkiler için rekabeti artırma çabası çerçevesinde geldi.

Bu tercihler, İngiltere millî takımının saflarını etkileyen önemli yoklukların gölgesinde geldi. Bunların başında Bukayo Saka, Marcus Rashford, Reece James, Trevoh Chalobah, Tino Livramento ve Alex Scott bulunuyor; bu da bazı yeni isimlere A millî takım formasıyla boy gösterme fırsatı verdi.

Palmer ve Foden gibi büyük isimlerin kadro dışı bırakılması ile daha önce A millî takımı temsil etme fırsatı bulamamış genç yeteneklerin çağrılması arasında, Tuchel'in İngiltere kadrosuna büyük isimler mantığıyla değil, kendi teknik vizyonu ve önümüzdeki dönemin gereklilikleri doğrultusunda yaklaştığı görülüyor.

İngiltere millî takımının tam kadrosu

- Kaleciler: Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton), James Trafford (Leeds United).

- Defans: Jarrad Branthwaite (Everton), Marc Guehi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle), Ezri Konsa (Arsenal), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Jed Spence (Inter), Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Ben White (Arsenal).

- Orta saha: Elliot Anderson (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), James Garner (Everton), Jobe Bellingham (Borussia Dortmund), Josh King (Fulham), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Declan Rice (Arsenal).

- Forvet: Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Anthony Gordon (Barcelona), Harry Kane (Bayern Münih), Rio Ngumoha (Liverpool), Morgan Rogers (Chelsea).