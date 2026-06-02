Çeşitli nedenlerden ötürü üç üst düzey teknik direktörün Ajax için uygun olmadığı ortaya çıktı

De Telegraaf gazetesi kulüp muhabiri Mike Verweij'in yazdığına göre, Jordi Cruijff, Míchel ile Ajax'a hayalindeki adaylardan birini kazandırdı. Sabah gazetesi, listede yer alan diğer üç ismi de açıkladı.

Verweij'in verdiği bilgilere göre, Cruijff bu yaz yüksek hedefler koymuş. "Teknik direktörün istek listesinde ayrıca Pep Guardiola, Peter Bosz ve Arne Slot'un isimleri de yer alıyordu."

"Çeşitli nedenlerden dolayı bu isimlerin transferi mümkün olmadı," diye ekliyor gazeteci. Salı günü, Ajax'ın son yıllarda İspanya'nın Girona takımında görev yapan Míchel ile anlaştığı açıklandı.

Verweij, teknik kadronun oluşumu hakkında da bilgi sahibi. “Daha önce Francesco Farioli’nin yaptığı gibi, Michel de kendi ekibini getiriyor. Ajax da kendi asistanını ekleyecek.”

Míchel, Ajax ile Avrupa kupaları play-off'larını kazanarak Amsterdam ekibine Conference League'e katılma hakkı kazandıran vatandaşı Óscar García'nın halefi olacak.

Geçtiğimiz sezon Johan Cruijff Arena'da John Heitinga ve Fred Grim de takımın başında yer almıştı.

Ajax'ın yeni teknik direktörü, daha önce Conference League finalisti Rayo Vallecano ve SD Huesca'da çalışmıştı. Míchel, 2021'den beri İspanya'nın ikinci liginde mücadele edecek olan Girona'da görev yapıyordu.