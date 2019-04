Cesc Fabregas'ın Chelsea'den ayrılma nedeni belli oldu

Devre arasında Monaco'ya transfer olan Cesc Fabregas, Chelsea'den neden ayrıldığını açıkladı. Sebebi ise yalnızca sözleşmesinin bitmesi değil.

2018-2019 sezonunun devre arasında 'den 'ya bedelsiz olarak transfer olan İspanyol orta saha oyuncusu Cesc Fabregas, takımdan ayrılmasının zorunlu bir karar olduğunu ifade etti.

31 yaşındaki deneyimli futbolcu, sezon başında teknik direktörlüğe getirilen Maurizio Sarri ve 'den yanında getirdiği Jorginho'nun gelişiyle takımdan ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.

2014 yılında 'dan Londra ekibine gelen Fabregas, 11 Ocak 2019'da takımdan ayrıldı. Chelsea formasıyla toplam 198 maça çıkan başarılı oyuncu, 22 gol atarken 57 kez de asist yaptı.

2014-15 ve 2016-17 sezonlarında takımıyla Premier Lig şampiyonlukları yaşadı. Bunun yanı sıra 1 FA Cup, 1 de İngiliz Lig Kupası kazandı.

Takımdan ayrılmanın doğru bir karar olduğunu dile getiren Fabregas, Sarri'nin oğlu gibi gördüğü Jorginho ile birlikte gelmesinin bu ayrılığı zorunlu hale getirdiğini söyledi.

"Benim için her zaman önemli olan, yeni bir göreve başlamaktır. Bundan hoşlanrım. Chelsea'deki sözleşmemi yenileyebilir ve takımda kalabilirdim. Ancak yeni bir hoca, yanında oğlu gibi gördüğü bir futbolcuyla gelmişti. Her maça çıkmayı çok istiyordum ancak bu çok zordu. Futbolu seviyorum. Ancak, "nasıl olsa Chelsea'deyim" diye mutlu olmak istemedim. Daha iyi olan ben olsam da başkası olsa da, her maça çıkmamın imkansız olacağını biliyordum. Bu yüzden beni daha fazla mutlu edebilecek bir karar verdim ve yeni bir maceraya atıldım."