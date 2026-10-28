Cesc Fabregas, Como’nun Torino karşısında son dakikalarda gelen dramatik galibiyetinin ardından coşkuya kapılmadı ve takımının Serie A’da hâlâ kanıtlaması gereken çok şey olduğunu vurguladı. Oyuncuları geriye düştükleri maçı çevirmek için mücadeleci bir performans sergilese de İspanyol isim, takımının sürpriz bir şampiyonluk yarışına girebileceği yönündeki görüşleri hemen reddetti.

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Scudetto hayaline kapıyı kapattı

Como, Torino deplasmanında geriden gelerek aldığı zorlu 3-1'lik galibiyetle dikkat çekici yükselişini sürdürdü. Bu galibiyet, takımın mevcut puan toplamının Scudetto kazanmaya yetecek bir tempoya karşılık geldiği yönündeki haberlerle birlikte, şampiyonluk yarışına girip giremeyeceği konusunda söylentileri de beraberinde getirdi. Ancak takımının Scudetto veya Avrupa kupalarına katılım hakkı için mücadele edip edemeyeceği sorulduğunda Fabregas bu ihtimali bir kenara bıraktı. Lig tablosuna bakmak yerine, artan sakatlıklar nedeniyle daralan kadroyu yönetmenin önündeki acil zorluklara odaklanmayı tercih etti.

Fabregas, Sky Sport Italia'ya şunları söyledi: "Cevabı biliyorsunuz. En iyi çözümleri bulmalıyız. Çok fazla maç oynuyoruz, altı sakatımız var ve sayımız az. Hiçbir zaman aynı ilk 11'le sahaya çıkmadık, dolayısıyla istikrar sağlayamıyorsunuz. Herkese ihtiyacımız var. Kaç puanımız olduğunu bilmiyorum, ekim ayındayız ve puan tablosuna bakmıyorum. Şampiyonlar Ligi bileti ya da Scudetto ile ilgilenmiyorum. Beni ilgilendiren, takımın nasıl geliştiğini görmek ve seviyemizi yükseltmek."

Torino'da olgunluk ve direnç

Fabregas, galibiyetin ardından oyuncularını övgüyle anarken kulübün genel gelişimi konusunda temkinli konuştu. Eski Arsenal ve Barcelona orta saha oyuncusu, sonucu İtalya'nın en üst ligindeki zorluklara hâlâ uyum sağlayan kadrosu için önemli bir ilerleme olarak değerlendirdi. Geçen sezona kıyasla zihniyetlerindeki değişime dikkat çekerek geçmişte bu maçtan farklı bir sonuçla ayrılabileceklerini söyledi.

Fabregas şöyle açıkladı: "Harika bir takım mı? Harika bir takım olduğumuzu hâlâ kanıtlamamız gerekiyor. Bu bir olgunluk sınavıydı. Geçen yıl muhtemelen böyle bir maçı kazanamazdık. On gün içindeki dördüncü maçımızdı ve nasıl kazanabileceğimizi anlamak kolay değildi. Direnç, kalite ve kazanma isteği gösterdik. Her maçı 2-0 ya da 3-0 kazanamazsınız. Gol yedik ve yeniden başladık. İtalya'da kazanmak hiçbir zaman kolay değil. Bu maçta yaptıklarından dolayı takımıma büyük takdir duyuyorum."

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Hataları güçlü bir karakterle aşmak

Torino'daki galibiyet, Como'nun sezonun başlarında Frosinone karşısında aldığı zorlu yenilginin ardından kaydettiği gelişimde bir başka dönüm noktası oldu. Fabregas, bu tür aksiliklerin oyuncuların gelişimi için hayati önem taşıdığına ve farklı taktiksel zorlukları daha iyi yorumlamalarını sağladığına inanıyor. Orta-alt blokla savunma yapan Torino karşısında Como sabırlı ve agresif kaldı. Maç sırasında topu direğe de çarpan ekip, sonunda rakip savunmayı aşmayı başardı.

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Fabregas, zihinsel gücün önemini vurgulayarak özellikle oyuncularının maç içindeki bireysel toparlanmalarına dikkat çekti. "Mutlu olmalıyız ama gevşememeliyiz. Direnç, zihniyet ve kalite önemli. Ramon'un ciddi bir hata yaptıktan sonra gol atması çok önemli. Çünkü oyun tarzımız size bir şeyler kazandırırken bir miktar da kaybettiriyor. Hata yaptığınızda güçlü bir karakterle yeniden başlamalısınız. Korkarak oynayamazsınız" dedi.

Aile kültürü oluşturmak

Son düdüğün ardından Fabregas'ın sahada oyuncularıyla bir araya gelmesi, kadro içindeki duygusal bağı ortaya koydu. Kısa süre önce Manchester United gibi güçlü rakiplerle karşılaşan kulüp, daha önce yaşamadığı bir süreçten geçerken teknik direktör birlik duygusunu korumak istiyor. İspanyol çalıştırıcı, modern üst düzey futbolun zorluklarına dayanabilmek için bu ortak ruhun şart olduğunu vurguladı.

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Fabregas sözlerini şöyle tamamladı: "Onlara sadece bir aile olduğumuzu, Como'nun bu yeni hayatında yaptıklarımız için her çözümü bulmamız gerektiğini söyledim. Kulüp tarihinde ilk kez böyle bir durum yaşadığımızı unutmamalıyız. Onlara fazladan bir gün izin verdim ama pazar günü Venezia'ya karşı hazır olmalıyız. Davide Nicola ile daha iyi gidiyorlar. Bunu sürdürmeliyiz."