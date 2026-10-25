Cesc Fabregas, yoğun maç takvimini başarıyla geride bırakıp Sassuolo’yu 2-0 yenen Como takımının giderek olgunlaşmasını övdü. Manchester United’a karşı Avrupa’da sergilediği tarihi performansın ardından İtalyan ekibi, birden fazla kulvarda mücadele edebilecek kadro derinliğine sahip olduğunu gösterdi.

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Rotasyon Fabregas için belirleyici oldu

Como, cumartesi günü Sassuolo'yu 2-0 mağlup ederek etkileyici formunu sürdürdü ve üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Tasos Douvikas'ın attığı iki gol üç puan için yeterli oldu. Ancak Fabregas açısından asıl dikkat çekici nokta, kısa süre önce Manchester United ile oynanan önemli bir Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını da içeren yoğun fikstüre rağmen takımının enerjisini yüksek tutabilmesiydi.

Fabregas, TUTTOmercatoWEB'in aktardığı açıklamasında, “Duruma bağlı. Her seferinde biraz farklı oluyor. Bugün belirleyici olan kesinlikle fiziksel yöndü; daha önce Manchester United ve Fiorentina'ya karşı oynadığımız maçlar enerjimizi tüketti. Buraya gelip mücadele etmek için... enerjik gelmek önemliydi. Haftalardır, hatta aylardır forma şansı bekleyen oyuncularla. Bu sezonun asıl zorluğu, maçların birbirine yakın tarihlerde oynanması. En büyük takımlara bakarsanız, onlar da bu kadar çok değişiklik yapınca zorlanıyor” dedi.

Eski Arsenal ve Chelsea orta saha oyuncusu, daha az forma şansı bulan futbolcularının ihtiyaç duyulduğunda katkı vermesinin önemini vurguladı. “Rakip ise maça 8 gün hazırlanarak geliyor. Galibiyet insana ekstra güç veriyor; bu şekilde kazanmak daha da güzel. Bugün Kambwala oynadı, Ricci oynadı, Lahdo ilk maçına çıktı. Sezon sonuna kadar herkesin hazır olması ve katkı vermesi iyi bir şey” diye ekledi.

Tasos Douvikas'ın yükselişi

Karşılaşmanın tartışmasız yıldızı Yunan forvet Douvikas'tı. Fabregas, golcünün bitiriciliğinin ardındaki yoğun emeğe dikkat çekti. İspanyol teknik adam, Douvikas'ın mevcut gelişimini sürdürmesi hâlinde ligde en çok çekinilen santrforlardan biri olmak için gereken tüm özelliklere sahip olduğuna inanıyor.

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“Tasos, kendisine bilgi vermenizi istiyor. Sürekli konuşmak istiyor, her zaman gelişmek isteyen biri ve goller atıyor... Bunun arkasında ne kadar emek olduğunu biliyorum. Çok ama çok önemli bir santrfor olmasını sağlayabilecek şekilde gelişiyor. Antrenmanlarda olağanüstü bir tempoyla çalışıyor, çok özverili biri. Bu açıdan çok mutluyuz. Son üç yılda bize memnuniyet veren transferlerden biri oldu” ifadelerini kullandı.

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Savunmada sağlamlık ve taktiksel gelişim

Hücum performansının yanı sıra Como'nun savunma direnci de dikkat çekti. Takım, tamamen yeni bir savunma hattıyla sahaya çıkmasına rağmen gol yemedi. Fabregas, oyuncularının maçın farklı bölümlerini yönetme konusunda geliştiğini belirtti. Bu, Old Trafford'da Manchester United karşısında yaşadıkları zorlu geceden sonra da üzerinde çalıştıkları bir beceriydi.

“Bundan çok mutluyum. Bir takımın iyi savunma yapması, hücum etmesinden her zaman daha iyidir. Özgüven kazanmalıyız. Manchester United maçından sonra bile takımın bazı yönleri daha iyiye götürmeyi başardığı görülüyor. Bugünkü savunmaya bakarsanız, hepsi ilk kez birlikte oynadı. Üstelik önlerinde Ricci vardı. Bunu unutamayız, ben de unutmuyorum. Arkasında emek var. Oyuncular nelerin geliştirilebileceğini anlıyor ve bunu sahaya yansıtmaya çalışıyor” diye açıkladı.

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Üst düzeye uyum sağlamak

Fabregas, yoğun millî takım ve Avrupa maçları temposunun ardından dinlendirilen Nico Paz gibi yıldızların yükünü yönetmenin gerekliliğine de değindi. Teknik adam, hem yerel hem de kıtasal turnuvalarda güçlü bir takım hâline gelmeye çalışan genç bir ekip için rotasyonun vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Fabregas sözlerini şöyle tamamladı: “Bence bu, özellikle Şampiyonlar Ligi'nden sonra büyük bir sınav. Buraya bu kadar çok değişiklikle gelip böyle bir performans sergilemek, özellikle de ikinci yarıda. Onlara ne oyun oynama ne de fırsat bulma imkânı tanıdık. Sezon içinde bu şekilde yönetmemiz gereken anlar var. Bu bir uyum süreci, çok genç bir takımız ve benim için bugün verilen tepki önemliydi. Takımı çok beğendim.”