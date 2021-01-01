Cesc Fabregas: Tanrı bana Lionel Messi ile oynama fırsatı verdiği için minettarım

​Camp Nou'nun eski yıldızı Cesc Fabregas, eski takım arkadaşı Messi'nin 'eşsiz' yeteneklerini anlattı.

Cesc Fabregas'a göre Lionel Messi, dünyanın en iyilerinden birkaçıyla oynama şansı bulduğu için minnettarlık duyduğu mükemmel bir futbolcu.

Messi şu anda Barcelona ile 17. sezonunu geçiriyor. Hem takım hem de bireysel düzeyde benzeri görülmemiş başarılar elde etti. 4 Şampiyonlar Ligi ve 6 Ballon d'Ors kazandı.

Arjantinli'nin yeteneklerine 2011-2014 yılları arasında Camp Nou'da yakından tanıklık eden Fabregas, 33 yaşındaki oyuncuyu her zaman ilham kaynağı olarak göreceğini söylüyor.

Fabregas ne dedi?

Monaco yıldızı, kendisinin mükemmel oyuncu profilini tarif etmesi istendiğinde Thierry Henry, Carles Puyol ve John Terry'yi selamladan önce Messi'ye saygı duruşunda bulundu.

Fabregas gazetecilere verdiği demeçte; pas verme sanatı söz konsu olduğunda Messi'nin ustası olduğunu söyledi:

"Oynadığım tüm oyuncular arasından çok fazla düşünmeme gerek yok, Lionel Messi'yi seçeceğim." "Thierry Henry'nin hızına, Messi'nin kalite ve zekasına, Carles Puyol'un veya John Terry'nin kalbine sahip olmak isterdim. Bunu kimsenin değiştireceğini sanmıyorum."

"Messi benim örnek aldığım bir oyuncu. En iyisine bakmayı severim ve Tanrı bana yıllarca en iyi ile oynama fırsatı verdiği için her zaman minnettarım."

Barcelona'da Fabregas ve Messi

Fabregas, Messi ile Barcelona'da üç yıl çalıştı ve bu süre zarfında bir La Liga şampiyonluğu ve Kulüpler Dünya Kupası dahil olmak üzere 6 kupa kazanmayı başardılar.

Fabregas, Barcelona için 151 maçta 42 gol kaydetmesinin yanı sıra 50 asist üretti ve pasların büyük yüzdesini Arjantinli meslektaşı tamamladı.

Fabregas Monaco'ya nasıl geldi?

Fabregas, 2014'te Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Chelsea'ye katıldı ve Ocak 2019'da Monaco'ya gitmeden önce Stamford Bridge'de beş yıl geçirdi. Ardından David Luiz, Fabregas'ın Ligue 1'e geçisinde büyük rol oynadı. Fabregas, Monaco'nun yolunu tuttu.

Fabregas o dönem David Luiz ile konuştuğunu ve Ligue 1'in kendisini özgürce ifade edebilmesi için uygun bir ortam olduğunu söyledi.

"David Luiz'in söylediği bir şey. İnsanlar topla koşmayı seviyorlar, kim olduğun umurlarında değil, sadece topu sürmene bayılıyorlar." "Benim bakış açıma göre; 18 yıl yaşayacaklarımı yaşadım ve şimdi Ligue 1'e gitme vakti. Yeni bir şeyler öğrenmek benim için çok iyi olacak."