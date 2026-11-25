Cesc Fabregas, Como'nun Şampiyonlar Ligi'nde AEK Atina'yı 1-0 yenmesinin ardından takımın hızlı yükselişini "normal değil" sözleriyle anlattı. Stadio Sinigaglia'daki yağmurlu gecede farkı Luis Milla'nın muhteşem golü yarattı. Serie A'ya yeni yükselen Como, eleme aşamasının eşiğine geldi.

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Gergin maçta sonucu Milla'nın muhteşem golü belirledi

Hiç de elverişli olmayan koşullarda Como, Avrupa'nın en üst düzey turnuvasındaki dördüncü galibiyetini alarak ilk 24 takım arasına girmeye çok yaklaştı. Lucas Da Cunha'nın penaltıyı gole çevirememesiyle başlayan gecede ev sahibi ekip, devre arasından hemen önce kritik bir çifte kurtarış yapan kaleci Robert Sanchez'e büyük ölçüde ihtiyaç duydu. Ancak Milla'nın üst köşeye gönderdiği muhteşem şut, sonunda gol sessizliğini bozdu.

Bu sonuç, tüm kulvarlardaki son dokuz maçının sekizini kazanan kulübün yakaladığı inanılmaz ivmeyi gösteriyor. Fabregas, son düdüğün ardından kulübün bu kadar kısa sürede başardıklarının büyüklüğünü vurguladı. Sky Sport Italia'nın aktardığına göre İspanyol teknik adam, "Como'nun dokuz maçın sekizini kazanması normal değil. Bunun özel bir proje olduğunu biliyoruz. Beş dakika kutlayıp ardından bir sonraki maça odaklanan ilk kişi benim. Ama üç yıl öncesine bakarsak, evet, hızla büyüdük. En azından bir anlığına bunun tadını çıkarmamız gerekiyor" dedi.

Fabregas, Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığı gerginliği anlattı

Fabregas, birkaç önemli oyuncusundan yoksun takımının zorlu Şampiyonlar Ligi maçının son bölümünde kenarda büyük gerginlik yaşadığını kabul etti. Seçenekleri sınırlı olan İspanyol teknik adam, son düdüğün ardından gazetecilere teknik direktörlükte henüz fazla deneyimi bulunmadığını açıkça söyleyerek maçın sonlarında soğukkanlılığını korumanın kendisi için hâlâ büyük bir zorluk olduğunu itiraf etti.

"Son 20 dakikada endişelendim mi? Ben her zaman endişelenirim. Hâlâ çok gencim, sakin kalabilmek için henüz sizin deneyiminize sahip değilim. Şampiyonlar Ligi çok üst düzey bir turnuva ve her hata size pahalıya mal olabilir. Küçük bir takımız çünkü bugün sakatlıklar veya Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almamaları nedeniyle sekiz oyuncumuz yoktu" dedi.

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Maçın galibi Milla'ya büyük övgü

Gecenin tartışmasız kahramanı Milla'ydı. Teknik direktörü, orta saha oyuncusunun hem saha içindeki hem de saha dışındaki katkılarından övgüyle söz etti. İspanyol futbolcuyu güçlü bir karakter ve kulübe gelişinden bu yana kurdukları "aile" ortamının temel liderlerinden biri olarak tanımladı. Milla'nın kariyerinin birkaç yıldır istikrarlı biçimde yükseldiğini ve orta sahada takıma çok ihtiyaç duyduğu istikrarı sağladığını anlattı.

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Fabregas, "Çok iyi bir oyuncu; birkaç yıldır çok üst düzeyde oynuyor. Kariyeri yükselişte ve oyununda istikrara ulaştı. Güçlü bir karaktere ve önemli liderlik özelliklerine sahip. Gerçek bir takım oyuncusu, herkes onu seviyor" dedi.

Fabregas, başarıya rağmen alçakgönüllülük istiyor

Eski Arsenal ve Barcelona orta saha oyuncusu, tarihi Şampiyonlar Ligi yolculuklarının tadını çıkarsa da takımını ayaklarının yere basması gerektiği konusunda uyardı. Avrupa'da yaşadıkları gecelerin önemini kabul ederken mevcut performanslarını sürdürmek istiyorlarsa başarıya kapılmamaları gerektiğini söyledi. Futbolda tek bir yenilginin bir gecede bütün anlatıyı değiştirebileceğine dikkat çekti.

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"Neler olduğunu alçakgönüllülükle ve çalışma isteğiyle anlamamız gerekiyor. Farklı ve özel bir şey yapıyoruz. Dışarıdan bakınca normal görünüyor. Sonra siz Juventus'tan daha iyi olduğumuzu yazıyorsunuz ama onlar İtalya'nın en köklü kulübü" dedi.