Cesc Fabregas: Sezonu bitirme kararı erken alındı

Monaco'nun tecrübeli oyuncusu, Fransa Ligue 1'de sezonun sona erdirilmesi için biraz daha beklenebileceğine inanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan ligler arasında bulunan ve Ligue 2'de 2019-20 sezonu geçtiğimiz günlerde alınan kararla sona erdirilmiş ve ligler tescil edilmişti.

Ligin bitimine 10 maç kala en yakın rakibi 'nın 12 puan önünde bulunan şampiyon ilan edilirken; ve , Ligue 1'e veda etmişti.

Avrupa'nın diğer büyük liglerinde ise durum daha farklı. , 16 Mayıs'ta yeniden başlamaya hazırlanırken; İngiltere Premier Lig, İtalya ve İspanya 'da sezonun tamamlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Haberin devamı aşağıda

Daha fazla takım

Ligue 1 ekiplerinden 'da forma giyen Cesc Fabregas, Fransa'daki bu kararın çok erken alındığını düşünüyor.

beIN Sports'a konuşan Fabregas "Böyle büyük bir kararı neden aldıklarını anlayabiliyorum ama bu karar üzerinde daha çok tartışılabilirlerdi. Bence diğer bütün ligler devam etmek için çalışırken, erken bir karar alındığını düşünüyorum. Her ne olursa olsun insanların sağlığı her şeyden çok daha önemli. Bu dönemde bize söylenenleri yapmak zorundayız. Zor zamanlardan geçiyoruz ama gelecekte her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.

Cesc Fabregas'ın forma giydiği Monaco sezonu, Avrupa kupaları potasının 9 puan gerisinde dokuzuncu sırada tamamladı.